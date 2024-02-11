Реакция Мойеса на 0:6 от «Арсенала»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в 24-м туре АПЛ.

«Я беру на себя ответственность.

Я выбираю команду на матч, но и игроки должны брать на себя ответственность. Если ты не атакуешь, не возвращаешься, не выигрываешь верх. Это все часть твоей работы.

Я потрачу немного времени и посмотрю, смогу ли я это исправить», – сказал Мойес.