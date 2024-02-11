Реакция Мойеса на 0:6 от «Арсенала»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в 24-м туре АПЛ.
«Я беру на себя ответственность.
Я выбираю команду на матч, но и игроки должны брать на себя ответственность. Если ты не атакуешь, не возвращаешься, не выигрываешь верх. Это все часть твоей работы.
Я потрачу немного времени и посмотрю, смогу ли я это исправить», – сказал Мойес.
- «Арсенал» одержал крупнейшую свою гостевую победу в истории АПЛ.
- Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 2 очка.
- «Вест Хэм» занимает 8-ю строчку.