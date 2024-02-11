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    Реакция Мойеса на 0:6 от «Арсенала»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:6) в 24-м туре АПЛ.

    «Я беру на себя ответственность.

    Я выбираю команду на матч, но и игроки должны брать на себя ответственность. Если ты не атакуешь, не возвращаешься, не выигрываешь верх. Это все часть твоей работы.

    Я потрачу немного времени и посмотрю, смогу ли я это исправить», – сказал Мойес.

    • «Арсенал» одержал крупнейшую свою гостевую победу в истории АПЛ.
    • Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 2 очка.
    • «Вест Хэм» занимает 8-ю строчку.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    11.02.2024 20:50
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