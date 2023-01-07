Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дэвид Мойес - статистика

    Тренер
    Имя Дэвид
    Фамилия Мойес
    Команда Вест Хэм
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 25 апреля 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.03.2023 Вест Хэм 4 : 0 АЕК Лига конференций, 1/8 финала
    02.04.2023 Вест Хэм 1 : 0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 29 тур
    05.04.2023 Вест Хэм 1 : 5 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 7 тур
    08.04.2023 Фулхэм 0 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вест Хэм 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Брентфорд 0 : 1 Вест Хэм
    30.01.2023 Дерби Каунти 0 : 2 Вест Хэм
    01.03.2023 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм
    • Читайте нас: 