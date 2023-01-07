Дэвид Мойес - статистика
Тренер
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Мойес
|Команда
|Вест Хэм
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 апреля 1963
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Мойес
|Команда
|Вест Хэм
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 апреля 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Вест Хэм
|4 : 0
|АЕК
|Лига конференций, 1/8 финала
|02.04.2023
|Вест Хэм
|1 : 0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|05.04.2023
|Вест Хэм
|1 : 5
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|08.04.2023
|Фулхэм
|0 : 1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Брентфорд
|0 : 1
|Вест Хэм
|30.01.2023
|Дерби Каунти
|0 : 2
|Вест Хэм
|01.03.2023
|Манчестер Юнайтед
|3 : 1
|Вест Хэм