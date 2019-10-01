Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Эвертон
Дэвид Мойес
Материалы
Дэвид Мойес - материалы
Эвертон
Шотландия
25 апреля 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты
Нужно подождать.
01.10.2019 14:46
5
«Челси» снова проиграл. Чемпионы так не делают
Конте уже не защитит титул? Похоже на то.
09.12.2017 19:00
11
«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше
Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.
21.08.2017 22:50
15
«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня
«Бавария» не готова дорого платить за Дибалу. Боярскому понравилась фраза Дзюбы. Мойеса могут наказать за угрозы журналистке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
03.04.2017 22:30
8
Круче Златана. Что творит в АПЛ бывший одноклубник Романа Павлюченко
Джермейн Дефо догнал Ибрагимовича в списке бомбардиров, сыграв чуть меньше знаменитого шведа. «Бомбардир» рассказывает о 34-летнем ветеране, который все так же забивает много и тащит «Сандерленд» со дна.
14.11.2016 09:50
«Арсенал» взял серебро АПЛ. «Зенит» теряет шансы на чемпионство. Дайджест событий дня
На «Олд Траффорд» возникла угроза теракта. Муса уйдет из ЦСКА. «Реал» и «Арсенал» планируют масштабные трансферы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.05.2016 21:49
7
«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов
«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.
11.04.2016 14:07
5
Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании
Испанскую Примеру часто костерят за чрезмерную театральность. Здесь игроки успевают улыбнуться, когда получают по ногам, а пенальти разыгрывают на троих. В преддверии вручения «Оскаров», «Бомбардир» раздает статуэтки участникам чемпионата Испании.
27.02.2016 13:05
2
Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня
Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.12.2015 00:40
6
Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?
Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.
16.12.2015 13:20
14
Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня
Рамос пропустит матч с «Барселоной». «Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку. Шандао заинтересовал «Брюгге». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.11.2015 23:55
1
Очередное спасение «Реала», три пенальти для «Севильи». Главные события 9-го тура испанской Примеры
Главным событием недели в Испании стал судейский скандал: якобы «Реал» пытался подкупить лайнсменов будущего матча с «Барселоной», а про это все узнали. История, в которой пока непонятно ничего.
27.10.2015 13:00
1
Покер Неймара и первая тренерская отставка. Главные события 8-го тура испанской Примеры
Огромное количество забитых мячей, красные и желтые карточки мелькают со всех сторон, а фавориты турнира уверенно громят соперников. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Испании.
20.10.2015 12:00
«Локомотив» выиграл у «Спартака» и другие суперматчи выходных
Классическое дерби прошло в Москве. «Интер» сразится с «Ювентусом». Голевая феерия ожидает зрителей в Неаполе. «Бомбардир» рассказывает о самых интересных играх, на которые стоит обратить внимание в ближайший уик-энд.
18.10.2015 11:45
1
«Сельта», вива! Главные события 5-го тура испанской Примеры
Луис Энрике построил в Виго чудовище, которое вновь надавало по ушам его нынешнему детищу. «Атлетик» храбро, но безуспешно бился с «Мадридом». А «Севилья» еще тверже утаптывала ногами ил дна турнирной таблицы. Тур посреди недели – это не к добру.
25.09.2015 09:37
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+