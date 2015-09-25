«Сельта», вива! Главные события 5-го тура испанской Примеры

<p><em>Луис Энрике построил в Виго чудовище, которое вновь надавало по ушам его нынешнему детищу. Практически в это же время «Атлетик» храбро, но безуспешно бился с «Мадридом». А «Севилья» еще тверже утаптывала ногами ил дна турнирной таблицы. Тур посреди недели – это не к добру.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Антуан Гризманн вновь тащит «Атлетико»</strong></span></p> <p>Французский вингер Антуан Гризманн как-то незаметно вырос в звезду мирового уровня. От техничного бегунка из Сан-Себастьяна до великолепного игрока атаки, способного играть практически на любой позиции. Еще в прошлом сезоне француз начал проявлять лидерские качества и самостоятельно зарабатывать для «матрасников» очки. В этом чемпионате тенденция продолжается. Против «Хетафе» у мадридцев не было большого количества голевых моментов. Больше того – они чудом сами не пропускали от настырного соперника. Однако индивидуальное мастерство Гризманна оказалось в этом неожиданно равном матче решающим – дубль француза и победа его команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443161861_Гризманн.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Отдельно стоит отметить фантастическое невезение защитника «Хетафе» Карлоса Вигарая, которому дважды за игру прилетело в голову от соперников. Сначала Торрес плечом разбил ему в кровь губы. А затем отправил в нокдаун все тот же Гризманн. При этом оба раза Вигарай находил в себе силы вернуться на поле и отыграл весь матч. Стыдно, но этот «Хетафе» вызывает все больше симпатий. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Сельта» оказалась больше «Барселоной», чем сама «Барселона»</strong></span></p> <p>«Сельта» и «Барселона» подходили к очной встрече без поражений, и при этом каталонцам победу вновь никто не гарантировал. Команда из Виго очень мощно начала сезон, в каждом матче забивая сопернику минимум два мяча. Против «Барсы» норма была выполнена еще до середины первого тайма. Луис Энрике выставил линию защиты, абсолютно не способную ничего противопоставить быстроногой атаке «Сельты». И не сказать, что у Лучо были особые варианты – взял всех сильнейших. Вот только Алвес после травмы, Пике – после дисквалификации. А Матье на фланге выглядит так же уместно, как бодибилдер на детском велосипеде. Вдобавок, Ракитич отыграл весь матч против «Леванте» несколько дней назад, и в этом туре его подменял совершенно бесполезный в центре поля Серхи Роберто.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7988214" width="720"></iframe></p> <p>Разумеется, даже на фоне всего этого «Барселона» создавала моменты, но с реализацией у команды проблемы с самого начала сезона. А у «Сельты» залетало все, включая абсолютно фантастический удар Нолито, положивший начало разгрому.</p> <p>Всем, кто хочет уже сейчас четвертовать Энрике, необходимо помнить три вещи. Во-первых, в прошлом сезоне в Виго «Барса» тоже проиграла. Во-вторых, в прошлом сезоне осень команде тоже не очень удавалась. В-третьих, все помнят, чем в итоге это закончилось. Астуриец заслужил если не оправдания всех грехов, то хотя бы проявления терпения. А «Сельте» остается только аплодировать – сейчас в Виго играет одна из самых зрелищных команд чемпионата.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443162181_Кейлор.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кейлор Навас не стал рекордсменом</strong></span></p> <p>Непонятно, как у нового «Реала» это получается – вроде бы опять победили, а лучшим опять хочется назвать вратаря. Выезд в Бильбао никогда никому не давался легко. Да и «Атлетик» находится в отличной форме – поражение в прошлом туре лишь следствие сильной ротации. Именно баскам удалось лишить Кейлора Наваса рекорда по количеству «сухих» минут среди вратарей «Реала». Правда, Сабин Мерино своим результативным действием смог лишь сравнять счет во втором тайме. Да и держалось равновесие до обидного мало – Карим Бензема оформил дубль, в итоге принесший «бланкос» победу. Хотя на самом деле три очка для столичной команды спас как раз Навас, отразивший несколько очень опасных ударов со стороны соперника.</p> <p>Дежурная рубрика о Сами-Знаете-Ком. Был в заявке, но на поле не вышел. Больше того, буквально перед матчем Рафа Бенитес заявил, что в его команде неприкосновенным является только Роналду. Дела Нашего Парня становятся все хуже и хуже.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443162113_Сохраненное изображение 2015-9-25_9-20-57.514.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В России «Севилью» отправили бы в церковь</strong></span></p> <p>В Испании хватает команд, которые могут подробно написать пособие по тому, как за кратчайший срок скатиться от статуса добротного коллектива в самый низ. «Севилья» близка стать одной из них. <a href="https:///articles?id=443274" target="_blank">Причины бед андалусийцев понятны</a>, но у команды никак не получается оттолкнуться от дна – они только плотнее его утаптывают. Перед гостевым матчем с «Лас-Пальмасом» ставки на победу «Севильи» принимали по коэффициенту больше 2 – и безумием подобный ход букмекеров не выглядел. Ко всем проблемам «рохибланкос» добавились травма Эвера Банеги и расстройство пищеварения у Коноплянки. Из-за этого «Севилья» была вынуждена вновь перестраиваться. Но даже это не объясняет решение Унаи Эмери поставить на левый фланг датчанина Крон-Дели, а на правый – Иборру. Что это было, понять не удалось. У гостей ничего не получалось в атаке, а оборона с самого начала сезона выглядит хлипкой.</p> <p>«Лас-Пальмас», даром, что новичок лиги, с первых туров никого не боялся, и проблемами севильцев воспользовался максимально хладнокровно, забив два мяча.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7990598" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал Сосьедад» победил, но не стал лучше</strong></span></p> <p>Под руководством Дэвида Мойеса «Реал Сосьедад» выдал худший старт за последние несколько лет, набрав лишь одно очко в четырех стартовых турах. Впереди у басков дерби с «Атлетиком», выезд в Малагу и «Атлетико». Вполне вероятно, что игра против «Гранады» была последним относительно простым шансом отметить первую в чемпионате победу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443162412_Сохраненное изображение 2015-9-25_9-26-33.864.jpg" style="width:720px" /></p> <p>И «чури-урдин» возможностью воспользовались, благо защита соперника позволяла творить у своих ворот все, что хотелось баскской душе. Больше всего желания забить излучал Иманол Агиррече, оформивший в итоге хет-трик. Единственной радостью для «Гранады» по итогам встречи стали 100 тысяч евро от «Сосьедада». Нет, матч не был договорным. Просто в воротах команды Сан-Себастьяна играл принадлежащий андалусийцам голкипера Ойер. «Ла Реал» арендовал игрока перед началом сезона на подмену Рульи. И тот в прошлом туре как раз получил красную карточку.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443162446_Схема.jpg" style="height:459px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 5-го тура испанской Примеры</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84056" target="_blank">Атлетико – Хетафе</a> – 2:0 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84060" target="_blank">Эспаньол – Валенсия </a>– 1:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84059" target="_blank">Гранада – Реал Сосьедад</a> – 0:3</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84054" target="_blank">Сельта – Барселона</a> – 4:1 (<a href="https:///video/207" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84055" target="_blank">Леванте – Эйбар </a>– 2:2</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84062" target="_blank">Райо Вальекано – Спортинг</a> – 2:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84058" target="_blank">Атлетик – Реал Мадрид</a> – 1:2 (<a href="https:///video/208" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84053" target="_blank">Лас-Пальмас – Севилья</a> – 2:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84057" target="_blank">Малага – Вильярреал </a>– 0:1 (<a href="https:///video/214" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84061" target="_blank">Бетис – Депортиво</a> – 1:2</strong></p>