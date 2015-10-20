Покер Неймара и первая тренерская отставка. Главные события 8-го тура испанской Примеры

<p><em>Огромное количество забитых мячей, красные и желтые карточки мелькают со всех сторон, а фавориты турнира уверенно громят соперников. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Испании.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В матче лидеров победила «Сельта»</strong></span></p> <p>Если матчи сборных сбросили вам настройки памяти, то в лидерах Примеры «Сельта». И матч галисийцев с «Вильярреалом» по положению команд в таблице был, бесспорно, центральным в туре. Игроки «желтой субмарины» вышли на матч с осторожным желанием выиграть, не пропустив. Они отрядили сразу нескольких опекунов работать персонально по лидеру оппонента – Нолито. Тот от подобного внимания порядком расстроился, и долгое время на поле заметен не был. Но к ужасу «Вильярреала» остальные игроки соперника тоже оказались способны доставлять неприятности. Фабио Орельяна нынешний чемпионат проводит на прекрасном уровне, что подтвердилось очередным голом. Затем ситуация хозяев стала совсем уж плохой – глупейшей удаление заработал защитник Байи. «Вильярреал» в отчаянии побежал вперед и даже сравнял счет. Но в самой концовке, когда держаться сил уже не было, воскресший Нолито расторопнее всех сыграл на отскоке мяча и принес своей команде победу. Стало понятно, что лидер чемпионата по итогам тура сменится. В итоге у «Сельты» сейчас столько же очков, как у «Реала» и «Барселоны». Чемпионат трех команд, что поделать.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8038279" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Неймар забил четыре</strong></span></p> <p>Еще одной таблицей, где сейчас постоянно меняется обладатель первой строчки, является гонка бомбардиров чемпионата. Криштиану Роналду на минувшей неделе получил свою очередную «Золотую бутсу» и пообещал журналистам встретиться по аналогичному поводу через год. Но пока что португалец по своим собственным меркам не особенно результативен – ждет возвращения Месси, судя по всему. Ранее лидером в гонке за «Трофео Пичичи» был Нолито, но за один уик-энд его опередил Неймар. Бразилец стал главным героем игры между «Барселоной» и «Райо Вальекано», оформив в ворота соперника «покер». Два гола, правда, форвард провел с пенальти, которые заработал сам же.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8037303" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>И тут можно бесконечно спорить, насколько заслуженными были обе «точки». Даже если признать, что защитники фолили на бразильце, нужно не забыть и его стремление найти этот контакт с соперником. «Райо» к тому моменту вел в счете, и Неймар нашел максимально быстрый и удобный способ ситуацию исправить. После этого соперник размяк, а бразилец стараниями ассистента Суареса добился своего лучшего индивидуального результата в «Барселоне» за матч. Уругваец под конец еще и сам забил, а потом «Барса» даже пропустила. Но главным событием стал именно «покер». После каждого нового матча болельщики каталонцев с облегчением рисуют еще одну черточку – дней до восстановления Лео Месси остается все меньше.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445431" target="_blank">«Барселона» и ее главный обман десятилетия</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Лас-Пальмас» меняет тренера после унижения от «Хетафе»</strong></span></p> <p>Фран Эскриба в нынешнем сезоне имеет все шансы окончательно состояться в статусе очередного талантливого неизвестного тренера. В Испании ведь не только футболистов как на конвейере штампуют – новые специалисты так же появляются постоянно. Эскриба смог довести до уровня Примеры и не затеряться с командой на высшем уровне. Но сейчас он делает невозможное – превращает в зрелищную команду «Хетафе». За неудачным стартом у «синеньких» пришли куда более приятные результаты, и в трех последних встречах удалось набрать семь очков. Для команды, которая год за годом считается претендентом на вылет – статистика великолепная. Вдобавок стало окончательно понятно, что новый «Хетафе» умеет играть в атаку. Оборона «Лас-Пальмас» остро прочувствовала это на себе в минувшем туре.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445329739_Эскриба.jpg" style="width: 720px; height: 486px;" /></p> <p>Уже к 11-й минуте «Хетафе» забил дважды, после чего взял игру под контроль. Время от времени хозяева продолжали взрываться, нагнетая обстановку у ворот соперника. А когда находившимся на поле игрокам это стало надоедать, Эскриба выпустил Стефана Щеповича. Серб за четыре минуты оформил себе дубль, а «Лас-Пальмасу» – разгром. Руководство «островитян» сутки думало, после чего объявило о первой в сезоне тренерской отставке – Пако Эррера больше с командой не работает. До конца сезона заключили контракт с Кике Сетьеном, ранее в Примере не объявлявшимся.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Депортиво» и «Спортинг» тащат</strong></span></p> <p>В минувшем туре, наконец, Испания обошлась без нулевых ничьих, и даже очки команды предпочитали делить весело. «Депортиво» вместе с «Атлетиком» первые полчаса играли в несуразный футбол, который хотелось как можно скорее прекратить. Но затем баски забили гол в достаточно спорной с точки зрения этики ситуации. Игрок галисийцев в момент атаки «львов» лежал на газоне, и почти все партнеры остановились, ожидая выхода врачей. Однако соперник этого не увидел или не захотел увидеть, и самый загорелый баск «Атлетика» Иньяки Уильямс счет открыл. Правил баски не нарушали, но соперника порядком разозлили. Долгое время везение было на стороне «львов» – штанга и перекладина ворот Ирайсоса помогали ему отбивать атаки, а очередной ответный выпад завершился голом Адуриса. Все шло к тому, что «Атлетик» уверенно побеждает и едет счастливый домой. Но Лукас Перес выполнил безумный удар в духе Ибрагимовича: с разворота под перекладину из пределов вратарской. А за минуту до конца основного времени защитники басков «привезли» второй мяч, не накрыв Аррибаса. Все самое интересное в матче, по сути, уложилось в полчаса второго тайма.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445329481_Иньяки.jpg" style="width: 720px; height: 487px;" /></p> <p>В этом плане «Спортинг» и «Гранада» отнеслись к зрителям заключительной игры тура с пониманием, и события растянули на все 90 минут. Хозяева быстро открыли счет, после чего начался сольный концерт совсем юного нигерийца Айзека Саксесса. Он на скорости постоянно разрывал защиту хихонцев, создавая опасные моменты. После его передачи счет стал равным. Его гол вывел «Гранаду» вперед. И после выхода один на один с вратарем мяч отскочил к Эль-Араби, а тот издали с помощью рикошета забил третий мяч гостей. Здесь все так же шло к победе одной из команд с разницей в два мяча. Но игроки «Гранады» зачем-то принялись получать вторые желтые карточки, будто не зная, что это оборачивается удалением. Оставшись вдевятером, андалусийцы прижались к воротам – играть оставалось не так долго. «Спортингу» времени хватило: Касес и Герреро за две минуты поставили на уши весь Хихон. Обе команды имели после матча имели претензии к судье: в каждые из ворот по ходу второго тайма тот мог назначить по пенальти. Как тут не вспомнить, что ближайший матч столичного ЦСКА в Лиге чемпионов будет обслуживать судейская бригада под предводительством Веласко Карбальо. В нынешнем туре он не работал, но не зря говорят, что испанские судьи – это диагноз.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дэвиду Мойесу пора домой</strong></span></p> <p>Почти год работает в Сан-Себастьяне Дэвид Мойес. За это время настроение болельщиков с оптимистичной веры в нового тренера сменилось до свистков и призывов возвращаться на острова – эту фразу трибуны скандировали на английском. Складывается ощущение, что Мойес до сих пор не понимает, куда он попал. Не понимает, что его идеи не работают, а постоянные комплименты в адрес местного климата и футбола не принесут очков.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8038738" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Филипп Монтанье, как говорят, был редким гадом в общении. Но он за минимальный срок вывел «Реал Сосьедад» в Лигу чемпионов и открыл сразу нескольких великолепных игроков. В том числе Антуана Гризманна, открывшего счет в игре басков с «Атлетико». Пару лет назад это была бы радостная для «чури-урдин» новость, но француз за их команду уже не выступает, хотя гол демонстративно праздновать отказался. Проход Гризманна оказался единственным нестандартным событием первого тайма – игра шла абсолютно ничейная. После перерыва баскам надо было отыгрываться, но кроме безадресных навесов они ничего придумать не могли. В самом конце матча вышедший на замену Карраско сделал преимущество «Атлетико» более уверенным, окончательно запутав всех в оценках игры мадридцев. Команда Диего Симеоне играет так, что только счет позволяет сделать вывод: это они просто силы экономили, или не получалось ничего. Мойес же после матча сказал, что ему игра своей команды понравилась, а слухи о возможной работе с «Астон Виллой» не стоит воспринимать всерьез. Вот только результаты «Сосьедада» и место в таблице намекают, что в Бирмингеме шотландцу, возможно, будет лучше.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445329139_Симв сборная спэин.jpg" style="width: 420px; height: 591px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 8-го тура испанской Примеры:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84088" target="_blank">Реал Мадрид – Леванте </a>– 3:0 (<a href="https:///video/342" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84085" target="_blank">Эйбар – Севилья</a> – 1:1 (<a href="https:///video/341" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84084" target="_blank">Барселона – Райо Вальекано</a> – 5:2 (<a href="https:///video/340" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84090" target="_blank">Валенсия – Малага</a> – 3:0 (<a href="https:///video/349" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84093" target="_blank">Бетис – Эспаньол</a> – 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84087" target="_blank">Вильярреал – Сельта</a> – 1:2 (<a href="https:///video/347" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84089" target="_blank">Реал Сосьедад – Атлетико</a> – 0:2 (<a href="https:///video/357" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84086" target="_blank">Хетафе – Лас-Пальмас</a> – 4:0 (<a href="https:///video/359" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84091" target="_blank">Депортиво – Атлетик</a> – 2:2 (<a href="https:///video/360" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84092" target="_blank">Спортинг – Гранада</a> – 3:3 (<a href="https:///video/364" target="_blank">видео</a>)</strong></p>