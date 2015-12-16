Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?

Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.

Спойлер. Главные выводы из материала: Все привыкли видеть "МЮ" успешным клубом

На трансферы потрачено слишком много денег

"Манчестер" показывает скучнейший футбол

Ван Гаал никак не может найти место Руни и Марсьялю

На «Олд Траффорд» не привыкли проигрывать

Большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед», заполняющих нынче «Олд Траффорд» – люди, которые полюбили клуб в эпоху его тотального господства в чемпионате Англии во времена сэра Алекса. Потому неудивительно, что они очень болезненно воспринимают нынешний период, когда команда не претендует на победу в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионского титула.

Этих людей можно назвать «глорихантерами» или же слишком требовательными болельщиками, но сути это не изменит – все они хотят видеть «Манчестер Юнайтед» успешным клубом, постоянно претендующим на самые высокие награды. Они не привыкли ждать, видеть клуб в середине таблицы, вылетающим из Лиги чемпионов от ПСВ и «Вольфсбурга», хоть и с «МЮ» Ферги случалось всякое.

Ван Гаал потратил много денег

Требовать от ван Гаала более весомых результатов его работы можно и нужно, так как за три трансферных окна он потратил больше 250-ти миллионов фунтов – деньги, которые не транжирил до него никто за такой короткий промежуток времени. В том числе сэр Алекс, который в последние годы работы довольствовался крохами трансферного бюджета и выигрывал АПЛ с командой, которая после его ухода не смогла попасть даже в топ-4.

Когда сейчас ван Гаал жалуется на кадровый кризис, умом вроде бы и понимаешь, что играть в Премьер-лиге с пятеркой защитников Варела-Макнейр-Блинд-Бортвик-Джексон и рассчитывать на что-то стоящее сложно. Но в уме же держишь и те суммы, которые были потрачены при ван Гаале на усиление состава. Потратить больше 50-ти миллионов на усиление левого фланга обороны (Рохо и Шоу) и при этом постоянно испытывать проблемы на этой позиции – это надо умудриться.

Постоянно сравнивая работу ван Гаала с «МЮ» при Мойесе болельщики опять же помнят о том, что шотландец получил всего двух дорогостоящих новичков – Феллаини и Мату, но в Лиге чемпионов прошел дальше ван Гаала. Есть и другая сравнительная статистика не в пользу голландца – при Мойесе «МЮ» создавал больше моментов, наносил больше ударов по воротам, больше забивал.

Присутствуют обманутые ожидания

На ван Гаала обижаются, в том числе и потому, что многие болельщики «МЮ» чувствуют себя обманутыми. Голландский специалист всегда ассоциировался с ярким атакующим футболом – его «Аякс» подарил европейскому футболу множество звезд первой величины, его «Барселона» была гарантом бескомпромиссного футбола, сборная Голландии на ЧМ-2014 выглядела ярко и интересно. А тут – скучнейший футбол без каких-либо просветов!

Конечно, болельщики чувствуют себя обманутыми, так как им все еще есть с чем сравнить то, что они видят в матчах «Юнайтед» сейчас. При Фергюсоне команда, может быть, часто была слишком беспечной и рациональной, но, попав в критическую ситуацию, «МЮ» Ферги практически всегда находил в себе силы включиться и показать по-настоящему классный динамичный футбол. С постоянным давлением на ворота соперника и массой опасных моментов, которые обрушивались на соперника, который посмел создать проблемы «красным дьяволам».

Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами

Нынешний «МЮ» – это действительно очень скучно

Но самая главная причина негативного отношения к Луи ван Гаалу на «Олд Траффорд» – это игра его команды. Она действительно очень скучна – совсем ведь не зря «Манчестер Юнайтед» с чуть более чем сотней ударов по воротам является наименее бьющей командой лиги в этом сезоне. Не унылый «Сандерленд», безнадежная «Астон Вилла» или прагматичный «Сток Сити», а именно «Манчестер Юнайтед»!

Там где нет ударов по воротам – нет и опасных моментов. Зато есть часто бесконечное владение мячом, которое очень редко приводит к обострению ситуации у чужих ворот. «Манчестер Юнайтед» не очень-то умеет развивать позиционные атаки и это вызывает настоящий шок – ведь ван Гаала то всегда считали гением именно в плане построения атакующих действий команды. Постарел? Очень похоже на то.

Ван Гаал работает на «Олд Траффорд» уже полтора года, но пока что не очень понятно каким должен быть его «Манчестер» – кроме все того же бестолкового владения мячом нет никаких зарисовок будущего стиля команды. Что-то подсказывает, что будущее наступило уже сегодня и «Юнайтед» ван Гаала – это нынешний скучный, обесцвеченный футбол.

Даже у работающего чуть больше месяца в «Ливерпуле» Клоппа уже прослеживаются какие-то ростки будущего стиля команды – прессинг, активное использование флангов, рваный темп, а в случае с ван Гаалом никто не может понять, что же действительно хочет сварганить голландец.

Его постоянные тактические эксперименты вызваны не только кадровыми проблемами, но и тем, что тренер никак не может найти идеальное сочетание игроков, которых он набрал на трансферном рынке. Дейли Блинд у него играл слева в обороне и на позиции опорника, а сейчас расположился в центре защиты, хоть и совершенно не умеет играть головой, обладая при этом удивительной точностью длинных передач и отменным видением поля.

Постоянные рокировки Руни и Марсьяля говорят и о том, что ван Гаал никак не может найти оптимальную позицию для талантливого француза, а уж с местом применения талантов «Шрека» он не может определиться все время своей работы в «Юнайтед». Видимо, решение этой задачки подскажет один амбициозный китайский клуб, готовый платить Уэйну бешеные деньги.

Кроме всего прочего, голландский специалист не смог раскрыть в Англии безусловный талант Анхеля ди Марии; найти результативного нападающего, которые всегда были «фишкой» «Манчестер Юнайтед»; часто сбивается на тактику примитивных навесов с Феллаини в роли "столба"; оказался неспособным вывести «МЮ» из группы с ПСВ, ЦСКА и «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов. Список «преступлений» ван Гаала на «Олд Траффорд» можно продолжить. И сейчас нет ничего удивительного в том, что руководство «МЮ» отчаянно борется с «шумными соседями» из «Сити» за Гвардиолу. Веру в способность еще недавно одного из сильнейших тренеров мира вернуть «Юнайтед» на вершину английского футбола начинают терять и те люди, от которых напрямую зависит продолжительность работы голландца в «МЮ».

Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей "Бомбардира"