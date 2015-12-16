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Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?

Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Все привыкли видеть "МЮ" успешным клубом
  • На трансферы потрачено слишком много денег
  • "Манчестер" показывает скучнейший футбол
  • Ван Гаал никак не может найти место Руни и Марсьялю

На «Олд Траффорд» не привыкли проигрывать

Большинство болельщиков «Манчестер Юнайтед», заполняющих нынче «Олд Траффорд» – люди, которые полюбили клуб в эпоху его тотального господства в чемпионате Англии во времена сэра Алекса. Потому неудивительно, что они очень болезненно воспринимают нынешний период, когда команда не претендует на победу в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионского титула.

Этих людей можно назвать «глорихантерами» или же слишком требовательными болельщиками, но сути это не изменит – все они хотят видеть «Манчестер Юнайтед» успешным клубом, постоянно претендующим на самые высокие награды. Они не привыкли ждать, видеть клуб в середине таблицы, вылетающим из Лиги чемпионов от ПСВ и «Вольфсбурга», хоть и с «МЮ» Ферги случалось всякое.

Ван Гаал потратил много денег

Требовать от ван Гаала более весомых результатов его работы можно и нужно, так как за три трансферных окна он потратил больше 250-ти миллионов фунтов – деньги, которые не транжирил до него никто за такой короткий промежуток времени. В том числе сэр Алекс, который в последние годы работы довольствовался крохами трансферного бюджета и выигрывал АПЛ с командой, которая после его ухода не смогла попасть даже в топ-4.

Когда сейчас ван Гаал жалуется на кадровый кризис, умом вроде бы и понимаешь, что играть в Премьер-лиге с пятеркой защитников Варела-Макнейр-Блинд-Бортвик-Джексон и рассчитывать на что-то стоящее сложно. Но в уме же держишь и те суммы, которые были потрачены при ван Гаале на усиление состава. Потратить больше 50-ти миллионов на усиление левого фланга обороны (Рохо и Шоу) и при этом постоянно испытывать проблемы на этой позиции – это надо умудриться.

Постоянно сравнивая работу ван Гаала с «МЮ» при Мойесе болельщики опять же помнят о том, что шотландец получил всего двух дорогостоящих новичков – Феллаини и Мату, но в Лиге чемпионов прошел дальше ван Гаала. Есть и другая сравнительная статистика не в пользу голландца – при Мойесе «МЮ» создавал больше моментов, наносил больше ударов по воротам, больше забивал.

Присутствуют обманутые ожидания

На ван Гаала обижаются, в том числе и потому, что многие болельщики «МЮ» чувствуют себя обманутыми. Голландский специалист всегда ассоциировался с ярким атакующим футболом – его «Аякс» подарил европейскому футболу множество звезд первой величины, его «Барселона» была гарантом бескомпромиссного футбола, сборная Голландии на ЧМ-2014 выглядела ярко и интересно. А тут – скучнейший футбол без каких-либо просветов!

Конечно, болельщики чувствуют себя обманутыми, так как им все еще есть с чем сравнить то, что они видят в матчах «Юнайтед» сейчас. При Фергюсоне команда, может быть, часто была слишком беспечной и рациональной, но, попав в критическую ситуацию, «МЮ» Ферги практически всегда находил в себе силы включиться и показать по-настоящему классный динамичный футбол. С постоянным давлением на ворота соперника и массой опасных моментов, которые обрушивались на соперника, который посмел создать проблемы «красным дьяволам».

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Нынешний «МЮ» – это действительно очень скучно

Но самая главная причина негативного отношения к Луи ван Гаалу на «Олд Траффорд» – это игра его команды. Она действительно очень скучна – совсем ведь не зря «Манчестер Юнайтед» с чуть более чем сотней ударов по воротам является наименее бьющей командой лиги в этом сезоне. Не унылый «Сандерленд», безнадежная «Астон Вилла» или прагматичный «Сток Сити», а именно «Манчестер Юнайтед»!

Там где нет ударов по воротам – нет и опасных моментов. Зато есть часто бесконечное владение мячом, которое очень редко приводит к обострению ситуации у чужих ворот. «Манчестер Юнайтед» не очень-то умеет развивать позиционные атаки и это вызывает настоящий шок – ведь ван Гаала то всегда считали гением именно в плане построения атакующих действий команды. Постарел? Очень похоже на то.

Ван Гаал работает на «Олд Траффорд» уже полтора года, но пока что не очень понятно каким должен быть его «Манчестер» – кроме все того же бестолкового владения мячом нет никаких зарисовок будущего стиля команды. Что-то подсказывает, что будущее наступило уже сегодня и «Юнайтед» ван Гаала – это нынешний скучный, обесцвеченный футбол.

Даже у работающего чуть больше месяца в «Ливерпуле» Клоппа уже прослеживаются какие-то ростки будущего стиля команды – прессинг, активное использование флангов, рваный темп, а в случае с ван Гаалом никто не может понять, что же действительно хочет сварганить голландец.

Его постоянные тактические эксперименты вызваны не только кадровыми проблемами, но и тем, что тренер никак не может найти идеальное сочетание игроков, которых он набрал на трансферном рынке. Дейли Блинд у него играл слева в обороне и на позиции опорника, а сейчас расположился в центре защиты, хоть и совершенно не умеет играть головой, обладая при этом удивительной точностью длинных передач и отменным видением поля.

Постоянные рокировки Руни и Марсьяля говорят и о том, что ван Гаал никак не может найти оптимальную позицию для талантливого француза, а уж с местом применения талантов «Шрека» он не может определиться все время своей работы в «Юнайтед». Видимо, решение этой задачки подскажет один амбициозный китайский клуб, готовый платить Уэйну бешеные деньги.

Кроме всего прочего, голландский специалист не смог раскрыть в Англии безусловный талант Анхеля ди Марии; найти результативного нападающего, которые всегда были «фишкой» «Манчестер Юнайтед»; часто сбивается на тактику примитивных навесов с Феллаини в роли "столба"; оказался неспособным вывести «МЮ» из группы с ПСВ, ЦСКА и «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов. Список «преступлений» ван Гаала на «Олд Траффорд» можно продолжить. И сейчас нет ничего удивительного в том, что руководство «МЮ» отчаянно борется с «шумными соседями» из «Сити» за Гвардиолу. Веру в способность еще недавно одного из сильнейших тренеров мира вернуть «Юнайтед» на вершину английского футбола начинают терять и те люди, от которых напрямую зависит продолжительность работы голландца в «МЮ».

Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед ПСВ Вольфсбург Руни Уэйн Ди Мария Анхель Мата Хуан Феллайни Маруан Блинд Дейли Рохо Маркос Шоу Люк Марсьяль Антони Мойес Дэвид Фергюсон Алекс ван Гаал Луи
Комментарии (14)
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alex kidn
1450268416
Английский Спартак)))
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piper65
1450269372
в топку "философа"!!!!
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mutabor0992
1450270761
Статья ни о чем.Ла ла три рубля.
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Rooney102
1450275242
help MU Gvardiola
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SchwarzGelben BVB
1450348719
"Глорихантеры"... "Присутствуют обманутые ожидания"... "унылый "Сандерленд", безнадежная "Астон Вилла" или прагматичный "Сток Сити" ".. "хочет сварганить" ... "Веру в способность еще недавно одного из сильнейших тренеров мира"... "Шрек"???? Что за на>
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SchwarzGelben BVB
1450348775
Кто этот великий писатель копеечных статей тире капитан очевидность тире искусный словосоединитель?
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Ronaldinho R10
1450733460
Ван Гаал...так так так... Ааа !!! Это тот чувак,у которого Моуриньо переводчиком был!Точняк!
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MrVanes-Zenit
1453911962
По-хорошему, после таких сумасшедших трат, если МЮ не будет выше 3-го места по окончании сезона - Ван Гаала надо вышвыривать из команды Это позор
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