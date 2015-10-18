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«Локомотив» выиграл у «Спартака» и другие суперматчи выходных

<p><em>Классическое дерби прошло в Москве. "Интер" сразится с "Ювентусом". Голевая феерия ожидает зрителей в Неаполе. «Бомбардир» рассказывает о самых интересных играх, на которые стоит обратить внимание в ближайший уик-энд. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>17 октября 14:00 ЦСКА – Урал - 3:2</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Амкар – Динамо - 1:1</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Кубань – Зенит - 2:2</em></p> <p><em>17 октября 19:00 Рубин – Уфа - 3:1</em></p> <p><em>18 октября 13:30 Спартак – Локомотив - 1:2</em></p> <p><em>18 октября 16:00 Крылья Советов – Терек </em></p> <p><em>18 октября 18:00 Анжи – Краснодар </em></p> <p><em>19 октября 19:00 Ростов – Мордовия </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444996067_11_9.jpg" style="height:480px" /></p> <p>В российском уик-энде все предельно ясно и просто. Болельщикам просто никак нельзя пройти мимо московского дерби, где сыграют «Спартак» и «Локомотив». «Локомотив» сейчас на ходу, а причины, по которым коллектив Черевченко может побороться за чемпионство, мы уже разбирали. «Спартак» выглядит чуть загадочнее. Подопечные Аленичева  чередуют удачные матчи с провальными, не добирая очки там, где желающая титул команда это делать обязана. Но все мы знаем, как тренер «красно-белых» способен настроить свою команду на битву. Для обоих коллективов, идущих на расстоянии четырех очков в таблице, этот матч важен и с турнирной точки зрения. Если «Локомотив» одержит победу, то рискует оторваться от соперника сразу на семь очков в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. А такое даже московскому «Спартаку» отыграть будет действительно сложно. Среди других противостояний выделим встречу преобразившейся «Кубани» с петербургским «Зенитом». А главной интригой в этом матче является персона Юрия Лодыгина, который надеется получить шанс реабилитироваться за свою провальную игру.</p> <p><a href="https:///articles/445258" target="_blank"><strong>Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>17 октября 14:45 Тоттенхэм – Ливерпуль - 0:0</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Челси – Астон Вилла - 2:0</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Кристал Пэлас – Вест Хэм - 1:3</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Эвертон – Манчестер Юнайтед - 0:3</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Манчестер Сити – Борнмут - 5:1</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Саутгемптон – Лестер - 2:2</em></p> <p><em>17 октября 17:00 Вест Бромвич – Сандерленд - 1:0</em></p> <p><em>17 октября 19:30 Уотфорд – Арсенал - 0:3</em></p> <p><em>18 октября 18:00 Ньюкасл – Норвич </em></p> <p><em>19 октября 22:00 Суонси – Сток Сити </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1444996567_20150926_gaf_u56_559.jpg" style="height:467px" /></em></p> <p>Все болельщики «Ливерпуля» давно ждут, когда в клуб вернутся былые победные времена. С приходом Клоппа их мечты могут наконец-то превратиться в реальность. Не будем строить иллюзий. Вряд ли это произойдет в нынешнем сезоне. У клуба слабые результаты, травмированы многие лидеры, а с первой тренировки под руководством Клоппа уехал с разрывом крестообразных связок Дэнни Ингс. На этого форварда, доросшего даже до дебюта в сборной Англии, «Ливерпуль» возлагал серьезные надежды. Предстоящий матч с «Тоттенхэмом» станет дебютным для Юргена Клоппа в его английской карьере. Но далеко не факт, что его первый матч получится удачным. «Тоттенхэм», мечтающий о возвращении в Лигу чемпионов, тоже прямо сейчас испытывает различного рода проблемы. Но главный прорыв команда Маурисио Почеттино уже сделала. «Шпоры» больше не боятся встреч с грандами и командами их уровня. Недавно от «Тоттенхэма» не смог унести ноги «Манчестер Сити», а теперь, возможно, пострадает и «Ливерпуль». Испортить дебют Клоппу – великое дело!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>16 октября 21:30 Майнц – Боруссия Д - 0:2</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Шальке – Герта - 2:1</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Вольфсбург – Хоффенхайм - 4:2</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Гамбург – Байер - 0:0 </em></p> <p><em>17 октября 16:30 Аугсбург – Дармштадт - 0:2</em></p> <p><em>17 октября 16:30 Вердер – Бавария - 0:1</em></p> <p><em>17 октября 19:30 Айнтрахт – Боруссия М - 1:5</em></p> <p><em>18 октября 16:30 Кельн – Ганновер </em></p> <p><em>18 октября 18:30 Штутгарт – Ингольштадт </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444997330_20151003_gaf_u56_935.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Где же потерялся тот самый настоящий «Вольфсбург», так радовавший фанатов в прошлом сезоне? Переход Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити» серьезно сказался на перспективах «волков» в нынешнем сезоне. Если старт футбольного года еще можно назвать для них неплохим, то с уходом бельгийского лидера команды ее игра действительно потеряла смысл. Разгром от «Баварии» дело начал (5:1), «Ганновер» едва не продолжил (1:1), а «Манчестер Юнайтед» открыл «Вольфсбургу» глаза (2:0). Дракслер не может стать равноценной заменой для Де Брюйне! Поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха в предыдущем туре окончательно укрепило уверенность в том, что в игре коллектива необходимо что-то менять. Наглядно посмотреть за ее преображением можно будет в матче «Вольфсбурга» против «Хоффенхайма». Того самого «Хоффенхайма», который пытается превратиться из просто куражной команды в клуб, рассчитывающий на попадание в еврокубки. Пока получается не слишком хорошо – «Хоффенхайм» находится в одном очке от зоны вылета.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания </strong></span></p> <p><em>17 октября 17:00 Реал – Леванте - 3:0</em></p> <p><em>17 октября 19:15 Эйбар – Севилья - 1:1</em></p> <p><em>17 октября 21:30 Барселона – Райо Вальекано - 5:2</em></p> <p><em>17 октября 23:00 Валенсия – Малага - 3:0</em></p> <p><em>17 октября 23:00 Бетис – Эспаньол - 1:3</em></p> <p><em>18 октября 13:00 Вильярреал – Сельта </em></p> <p><em>18 октября 17:00 Реал Сосьедад – Атлетико </em></p> <p><em>18 октября 19:15 Хетафе – Лас-Пальмас </em></p> <p><em>18 октября 21:30 Депортиво – Атлетик </em></p> <p><em>19 октября 21:30 Спортинг Х – Гранада </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1444997740_e3.jpg" style="height:480px" /></em></p> <p>«Вильярреал» неожиданно для всех встал во главе Примеры, пока его конкуренты испытывают проблемы с добыванием турнирных очков. Особенно серьезно страдают в начале сезона испанские гранды. «Барселона» мучается с травмами и поскорее ждет зимнего трансферного окна, чтобы наконец-то заявить новых игроков. «Реал» хоть постепенно и набирает ход, но почему-то одержал лишь четыре победы в семи играх. Для клуба, всерьез рассчитывающего на чемпионство, таким результатом никак нельзя быть довольным. Но в ближайший уик-энд ситуация в чемпионате может резко поменяться.</p> <p>Мы порекомендуем вам обратить внимание сразу на несколько интересных матчей. Если «Реал» и «Барселона» свои очки брать обязаны, то мадридскому «Атлетико» придется приложить максимум усилий для победы. Нынешний «Реал Сосьедад» совсем не коллектив под Лигу чемпионов, но попить кровушки у фаворитов команда Мойеса вполне способна.  Еще один спектакль могут подарить нам «Валенсия» и «Малага». Пора уже подопечным Нуну исправлять положение. Все снова хотят видеть прежнюю «Валенсию»! Естественно нельзя пройти мимо встречи первой команды турнира и самого загадочного клуба лиги, взобравшегося на вторую строчку. Лидеры турнира должны обязательно удивить нас еще раз.</p> <p><a href="https:///articles/445431" target="_blank"><strong>«Барселона» и ее главный обман десятилетия</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>17 октября 19:00 Рома – Эмполи - 3:1</em></p> <p><em>17 октября 21:45 Торино – Милан - 1:1</em></p> <p><em>18 октября 13:30 Болонья – Палермо </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Аталанта – Карпи </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Фрозиноне – Сампдория </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Дженоа – Кьево </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Верона – Удинезе </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Наполи – Фиорентина </em></p> <p><em>18 октября 16:00 Сассуоло – Лацио </em></p> <p><em>18 октября 21:45 Интер – Ювентус </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1444996266_20151005_gaf_u56_619.jpg" style="height:480px" /></em></p> <p>Сразу двумя интереснейшими матчами смогут в воскресенье насладиться любители итальянского футбола. «Наполи» и «Фиорентина», например, готовы выдать захватывающую игру с массой голевых моментов. Не зря обе команды находятся в лидерах по количеству забитых мячей в Серии А (16 и 14 голов). Больше огорчала своих соперников только «Рома» (17 мячей). А «Фиорентина» к тому же еще и лидирует в чемпионате. Неаполитанцы расцвели с приходом в команду Маурицио Сарри. Команда демонстрирует величайший атакующий потенциал. Если «Наполи» продолжит в том же духе, то вполне может побороться  и за скудетто. «Милан», пропустивший от коллектива Сарри сразу четыре мяча, уж точно знает, какова сила сегодняшнего Неаполя.</p> <p>Но главная по вывеске встреча будет итальянский тур закрывать. «Интер» и «Ювентус» постоянно играют друг с другом весело, вот только в последние годы фаворитом неизменно выступала «старая синьора». Однако на этот раз ситуация приобретает действительно интересный поворот. Подопечные Роберто Манчини подходят к предстоящему матчу в куда лучших кондициях, пусть и набрав в последних двух встречах лишь одно очко. «Интер» всерьез претендует на то, чтобы ввязаться в долгую борьбу за скудетто. «Ювентус» же, скорее всего, потратит нынешний сезон на переориентацию. Уж слишком много футболистов сменилось в команде в летнее трансферное окно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция </strong></span></p> <p><em>16 октября 21:30 Монако – Лион - 1:1</em></p> <p><em>17 октября 18:00 Бастия – ПСЖ - 0:2</em></p> <p><em>17 октября 21:00 Сент-Этьен – Аяччо - 2:0</em></p> <p><em>17 октября 21:00 Генгам – Лилль - 1:1</em></p> <p><em>17 октября 21:00 Нант – Труа - 3:0</em></p> <p><em>17 октября 21:00 Реймс – Кан - 0:1</em></p> <p><em>17 октября 21:00 Тулуза – Анжер - 1:2</em></p> <p><em>18 октября 15:00 Марсель – Лорьян </em></p> <p><em>18 октября 18:00 Бордо – Монпелье </em></p> <p><em>18 октября 22:00 Ренн – Ницца </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1444996178_20150930_zaf_p34_039.jpg" style="height:479px" /></em></p> <p>Предстоящий тур во Франции сразу откроется  главной игрой всего французского уик-энда. «Монако» с «Лионом» точно гарантируют болельщикам неспокойный сон! Да, здесь не будет никакой агрессии в адрес Матье Вальбуэна, но зато футбольное шоу точно не должно никого оставить равнодушным. Ине смотрите на турнирное положение команд, хотя оно у них действительно незавидное. Еще в прошлом сезоне эти клубы вели серьезную рубку за попадание в Лигу чемпионов и даже умудрились там поиграть. Теперь «Лион» мучается в одной группе с петербургским «Зенитом», а «Монако», оступившись в играх с «Валенсией», довольствуется баталиями Лиги Европы. Но в национальном чемпионате команды примерно равны. Даже потеря талантливого Фекира не лишила «Лион» ударной силы атаки (Ляказетт по-прежнему в строю). А «Монако», продав Марсьяля, пытается раскрыть талант Эль-Шаарави. Проблем у коллективов хватает, но достоинства их перекрывают. Ждем много голов и яркого спектакля!</p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Лион Спартак Боруссия Д Тоттенхэм Вальбуэна Матье Эль-Шаарави Стефан Крузе Макс Гризманн Антуан Промес Квинси Мойес Дэвид Манчини Роберто Сарри Маурицио
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Игра Локо - СпаМ порадовала.
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