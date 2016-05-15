«Арсенал» взял серебро АПЛ. «Зенит» теряет шансы на чемпионство. Дайджест событий дня

Завершился чемпионат Англии

Несмотря на то, что чемпион и команды, покидающие лигу, были известны заранее, 38-ой тур оказался богатым на сюрпризы. Главная интрига была сосредоточена в битвах за последнюю путевку в ЛЧ и места, дающие право участия в ЛЕ. Также принципиальной была заочная борьба «Арсенала» и «Тоттенхэма» за вторую строчку. В итоге «шпоры» сенсационно проиграли вылетающему «Ньюкаслу» 1:5, в то время как «канониры» крупно победили «Астон Виллу». В Лигу чемпионов же попадет «МС» (у «Юнайтед» есть теоретические шансы, но им необходимо забить «Борнмуту» 19 мячей). Главным же неудачником тура стал «Вест Хэм», на последних минутах пропустивший решающий гол (1:2) и освободивший место в ЛЕ для «Саутгемптона», одержавшего сегодня победу над «Кристалл Пэлас» (4:1).

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«Зенит» потерял возможность обогнать ЦСКА

Матч в Санкт-Петербурге с «Локомотивом» завершился ничьей (1:1). Оба гола были забиты с пенальти. Потеряв важные два очка, «Зенит» упускает всякие шансы взять золото, поскольку даже при равенстве очков преимущество будет за армейцами, одержавшими большее число побед.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» был отменен

Последний тур АПЛ 15/16 лишился самой горячей интриги из-за отмены матча в Манчестере. Перед его началом на стадионе был обнаружен подозрительный пакет. Болельщиков оперативно эвакуировали, а футболистов увели в раздевалки. На стадион прибыли отряды полиции со специально обученными для поиска взрывчатки собаками. Более новостей с места событий пока не поступало.

Мусой активно интересуются европейские топ-клубы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что к нигерийскому нападающему есть конкретный интерес от ряда европейских клубов. Удержать его будет проблематично, потому на его место селекционной службой уже подыскивается замена. Вероятнее всего, из всех европейских лиг Муса выберет английскую.

«Реал» намерен продать Хамеса и купить Фабрегаса

Полузащитник «Челси» не так давно заявлял, что намерен вернуться в испанскую Примеру. Однако возвращаться в «Барселону» Сеск не намерен. По слухам, им активно интересуется мадридский «Реал». Чтобы отбить деньги за не самый дешевый трансфер, «бланкос» готовы продать Хамеса Родригеса. Главным претендентом на колумбийца считается «Манчестер Юнайтед».

Очередные «канониры» могут оказаться в «Манчестер Сити»

В ходе сезона периодически возникали слухи о ссорах Венгера с Джеком Уилширом и Алексисом Санчесом. В СМИ в последнее время активно ходят слухи об их переходе в «Манчестер Сити», который регулярно приобретает лидеров лондонцев. Однако есть и хорошие новости о трансферной политике «Арсенала»: Н'Голо Канте отвечает отказом на все предложения, желая перейти именно в стан «канониров».

Моуриньо может возглавить «Эвертон»

После увольнения Роберто Мартинеса пресса активно подыскивает кандидатуру сменщика. Так, уже несколько раз звучало имя Дэвида Мойеса, который якобы готов вернуться в хорошо знакомый клуб. Однако сегодня появилась неожиданная информация о том, что «ириски» намерены договориться с самим Жозе Моуринью. Сообщается, что португалец не намерен давать ответ на предложение контракта, пока не прояснится ситуация с «Манчестер Юнайтед».

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«ПСЖ» продолжает терять игроков

Вслед за Златаном Ибрагимовичем клуб решил покинуть Грегори ван дер Вил. Голландец отказался продлевать контракт с парижанами и, таким образом, летом он станет свободным агентом. Фуллбеком сразу же заинтересовался ряд клубов, среди которых «Ювентус», «Монако» и даже московский «Спартак».

Облак повторил невероятный рекорд

«Атлетико» славится своей обороной, а Ян Облак – потрясающей реакцией. За счет этого мадридцы пропустили в завершившемся сезоне Примеры всего 18 голов. Это рекорд для вратарей испанского чемпионата, который в 1994-ом году установил кипер «Депортиво» Пако Лиано. Словенец смог его повторить, хотя подобное не удавалось даже легендарному Икеру Касильясу.

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