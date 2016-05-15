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    Канте ради перехода в «Арсенал» готов отклонить предложения «Челси» и «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна перейти в «Арсенал». Сообщается, что футболист готов стать игроком лондонского клуба, несмотря на интерес к нему со стороны «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «канониры» готовы заплатить за хавбека прописанную в контракте сумму отступных.

    По данным Transfermarkt, стоимость Канте составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Лестер» в АПЛ 36 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 16:02
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