Канте ради перехода в «Арсенал» готов отклонить предложения «Челси» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна перейти в «Арсенал». Сообщается, что футболист готов стать игроком лондонского клуба, несмотря на интерес к нему со стороны «Манчестер Сити» и «Челси». Кроме того, «канониры» готовы заплатить за хавбека прописанную в контракте сумму отступных.

По данным Transfermarkt, стоимость Канте составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Лестер» в АПЛ 36 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.