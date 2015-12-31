Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня

<p><em>Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мойес готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» </strong></span></p> <p>Бывший главный тренер <a href="https:///teams/mun#news" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a> <a href="https://bombardir.ru/coaches/114" target="_blank"><strong>Дэвид Мойес</strong></a> не отказался бы возглавить манкунианцев снова. Об этом заявил сам шотландский специалист.</p> <p>«Я думал, что прихожу в клуб, где заботятся о своих тренерах и дают им время на исправление ситуации, если что-то идет не так. Я был в плену этого заблуждения во время моей работы в «МЮ». Тогда в команде были футболисты, которые выиграли АПЛ с Фергюсоном, для смены состава нужно было время, десяти месяцев для этого недостаточно. Готов ли я снова принять приглашение «МЮ»? Конечно. В мире мало тренеров, которые от этого отказались бы», – сказал Мойес.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае </strong></span></p> <p>Нападающий киевского <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/31672" target="_blank"><strong>Дерлис Гонсалес</strong></a> признан футболистом года в Парагвае по результатам опроса среди спортивных журналистов. В списке лучших игроков года Гонсалес опередил футболиста "Либертад" Сантьяго Сальседо и Дарио Лескано из "Люцерна", сообщает АВС.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Челси» не будет продавать игроков зимой</strong></span></p> <p>Никто из футболистов нынешнего состава <a href="https:///teams/che" target="_blank">«Челси»</a> не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник лондонцев <a href="https:///coaches/2" target="_blank"><strong>Гус Хиддинк</strong></a>. «Мне нужны все мои футболисты, так что не идет и речи о том, чтобы кто-то ушел из команды", – сказал Хиддинк на пресс-конференции. Кроме того, голландец заявил, что участие Фалькао, Реми и Кэйхилла в матче 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" находится под вопросом.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Беленов и Шандао не покинут «Кубань»</strong></span></p> <p>Вратарь <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">«Кубани»</a> <a href="https:///player/7632" target="_blank"><strong>Александр Беленов</strong></a> и защитник команды <a href="https:///player/24932" target="_blank"><strong>Шандао</strong></a>, вероятнее всего, останутся в Краснодаре и не будут менять клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно. Это связывается с возвращением на пост спортивного директора «Кубани» известного футбольного функционера Сергея Доронченко, который способен повлиять на решения этих футболистов, сообщает источник. </p> <p>Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шандао может продолжить свою карьеру в итальянском «Лацио», а Беленов перейти в «Краснодар» или московское «Динамо».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451511071_Слуц.jpg" style="width: 720px; height: 407px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФС: «Слуцкий будет совмещать посты до окончания Евро-2016»</strong></span></p> <p>Российский футбольный союз прояснил ситуацию вокруг соглашения с <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонидом Слуцким</strong></a>, совмещающим посты главного тренера <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> и московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>. Также стало известно, что наставник молодежной команды страны будет определен позднее.</p> <p>«До окончания Чемпионата Европы во Франции Леонид Слуцкий будет совмещать посты главных тренеров национальной сборной России и ПФК ЦСКА. Вопрос по наставнику молодежной сборной России будет решен позднее, а на Кубок Содружества в Санкт-Петербург в январе команду повезет спортивный директор РФС <a href="https:///coaches/1400" target="_blank"><strong>Николай Писарев</strong></a>», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.</p> <p><a href="https:///photogallery/1342" target="_blank"><strong>Сборная России - главная надежда 2016 года</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ювентус» собирается предложить 30 миллионов за Гюндогана</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/juv" target="_blank">«Ювентус»</a> в ближайшее время планирует сделать официальное предложение дортмундской <a href="https:///teams/brd" target="_blank">«Боруссии»</a> по трансферу полузащитника <a href="https:///player/14867" target="_blank"><strong>Илкая Гюндогана</strong></a>. Туринцы готовы заплатить за 25-летнего полузащитника 30 миллионов евро. </p> <p>Отмечается, что немецкая сторона не заинтересована в продаже футболиста, контракт которого с клубом рассчитан до 2017 года. Но представители «Ювентуса» надеются убедить дортмундцев внушительной суммой трансфера.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Примера. «Реал» обыграл «Реал Сосьедад». Роналду установил достижение</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/84175" target="_blank">матче</a> 17-го тура Примеры мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">«Реал»</a> оказался сильнее <a href="https:///teams/res" target="_blank">«Реала Сосьедад»</a> – 3:1. У победителей дублем отметился Криштиану Роналду. Португалец в 2015 году забил 57 голов в 57-ми матчах. Он же стал вторым игроком в истории Примеры, забившим 50 голов с пенальти.</p> <p><a href="https:///online/84175" target="_blank"><strong>Реал – Реал Сосьедад – 3:1 (1:0) </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Роналду (с пенальти), 42; 1:1 – Брума, 49; 2:1 – Роналду, 67; 3:1 – Лукас, 86.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Примера. «Барселона» вернулась на первое место, разгромив «Бетис»</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/84179" target="_blank">матче</a> 17-го тура Примеры <a href="https:///teams/bar" target="_blank">«Барселона»</a> обыграла <a href="https:///teams/bet" target="_blank">«Бетис»</a> со счетом 4:0. Дубль в этой встрече сделал Луис Суарес, одним мячом отметился Лионель Месси, еще один гол забил в свои ворота Хайко Вестерманн. В 2015 году "Барселона" забила 180 голов, побив рекорд мадридского "Реала" (178 мячей).</p> <p><a href="https:///online/84179" target="_blank"><strong>Барселона – Бетис – 4:0 (2:0) </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Вестерманн (в свои ворота), 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Суарес, 46; 4:0 – Суарес, 83.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450885" target="_blank">Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!</a></strong></p>