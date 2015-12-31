Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня

Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня

<p><em>Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мойес готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» </strong></span></p> <p>Бывший главный тренер <a href="https:///teams/mun#news" target="_blank">«Манчестер Юнайтед»</a> <a href="https://bombardir.ru/coaches/114" target="_blank"><strong>Дэвид Мойес</strong></a> не отказался бы возглавить манкунианцев снова. Об этом заявил сам шотландский специалист.</p> <p>«Я думал, что прихожу в клуб, где заботятся о своих тренерах и дают им время на исправление ситуации, если что-то идет не так. Я был в плену этого заблуждения во время моей работы в «МЮ». Тогда в команде были футболисты, которые выиграли АПЛ с Фергюсоном, для смены состава нужно было время, десяти месяцев для этого недостаточно. Готов ли я снова принять приглашение «МЮ»? Конечно. В мире мало тренеров, которые от этого отказались бы», – сказал Мойес.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае </strong></span></p> <p>Нападающий киевского <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/31672" target="_blank"><strong>Дерлис Гонсалес</strong></a> признан футболистом года в Парагвае по результатам опроса среди спортивных журналистов. В списке лучших игроков года Гонсалес опередил футболиста "Либертад" Сантьяго Сальседо и Дарио Лескано из "Люцерна", сообщает АВС.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Челси» не будет продавать игроков зимой</strong></span></p> <p>Никто из футболистов нынешнего состава <a href="https:///teams/che" target="_blank">«Челси»</a> не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник лондонцев <a href="https:///coaches/2" target="_blank"><strong>Гус Хиддинк</strong></a>. «Мне нужны все мои футболисты, так что не идет и речи о том, чтобы кто-то ушел из команды", – сказал Хиддинк на пресс-конференции. Кроме того, голландец заявил, что участие Фалькао, Реми и Кэйхилла в матче 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" находится под вопросом.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Беленов и Шандао не покинут «Кубань»</strong></span></p> <p>Вратарь <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">«Кубани»</a> <a href="https:///player/7632" target="_blank"><strong>Александр Беленов</strong></a> и защитник команды <a href="https:///player/24932" target="_blank"><strong>Шандао</strong></a>, вероятнее всего, останутся в Краснодаре и не будут менять клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно. Это связывается с возвращением на пост спортивного директора «Кубани» известного футбольного функционера Сергея Доронченко, который способен повлиять на решения этих футболистов, сообщает источник. </p> <p>Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шандао может продолжить свою карьеру в итальянском «Лацио», а Беленов перейти в «Краснодар» или московское «Динамо».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451511071_Слуц.jpg" style="width: 720px; height: 407px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФС: «Слуцкий будет совмещать посты до окончания Евро-2016»</strong></span></p> <p>Российский футбольный союз прояснил ситуацию вокруг соглашения с <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонидом Слуцким</strong></a>, совмещающим посты главного тренера <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> и московского <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a>. Также стало известно, что наставник молодежной команды страны будет определен позднее.</p> <p>«До окончания Чемпионата Европы во Франции Леонид Слуцкий будет совмещать посты главных тренеров национальной сборной России и ПФК ЦСКА. Вопрос по наставнику молодежной сборной России будет решен позднее, а на Кубок Содружества в Санкт-Петербург в январе команду повезет спортивный директор РФС <a href="https:///coaches/1400" target="_blank"><strong>Николай Писарев</strong></a>», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.</p> <p><a href="https:///photogallery/1342" target="_blank"><strong>Сборная России - главная надежда 2016 года</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ювентус» собирается предложить 30 миллионов за Гюндогана</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/juv" target="_blank">«Ювентус»</a> в ближайшее время планирует сделать официальное предложение дортмундской <a href="https:///teams/brd" target="_blank">«Боруссии»</a> по трансферу полузащитника <a href="https:///player/14867" target="_blank"><strong>Илкая Гюндогана</strong></a>. Туринцы готовы заплатить за 25-летнего полузащитника 30 миллионов евро. </p> <p>Отмечается, что немецкая сторона не заинтересована в продаже футболиста, контракт которого с клубом рассчитан до 2017 года. Но представители «Ювентуса» надеются убедить дортмундцев внушительной суммой трансфера.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Примера. «Реал» обыграл «Реал Сосьедад». Роналду установил достижение</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/84175" target="_blank">матче</a> 17-го тура Примеры мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">«Реал»</a> оказался сильнее <a href="https:///teams/res" target="_blank">«Реала Сосьедад»</a> – 3:1. У победителей дублем отметился Криштиану Роналду. Португалец в 2015 году забил 57 голов в 57-ми матчах. Он же стал вторым игроком в истории Примеры, забившим 50 голов с пенальти.</p> <p><a href="https:///online/84175" target="_blank"><strong>Реал – Реал Сосьедад – 3:1 (1:0)   </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Роналду (с пенальти), 42; 1:1 – Брума, 49; 2:1 – Роналду, 67; 3:1 – Лукас, 86.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Примера. «Барселона» вернулась на первое место, разгромив «Бетис»</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/84179" target="_blank">матче</a> 17-го тура Примеры <a href="https:///teams/bar" target="_blank">«Барселона»</a> обыграла <a href="https:///teams/bet" target="_blank">«Бетис»</a> со счетом 4:0. Дубль в этой встрече сделал Луис Суарес, одним мячом отметился Лионель Месси, еще один гол забил в свои ворота Хайко Вестерманн. В 2015 году "Барселона" забила 180 голов, побив рекорд мадридского "Реала" (178 мячей).</p> <p><a href="https:///online/84179" target="_blank"><strong>Барселона – Бетис – 4:0 (2:0)  </strong>Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Вестерманн (в свои ворота), 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Суарес, 46; 4:0 – Суарес, 83.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450885" target="_blank">Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!</a></strong></p>

Испания. Примера Испания Реал Барселона Россия Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Мойес Дэвид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1451553619
мда, вот уж профи Роналду, в убогой лиге рекордами хвалится. давай в мю обратно, там и посмотрим кто ты))
Ответить
Schicko_008
1451555309
У Месси, кстати, в 2015 году 63 матча, 52 гола, что несколько хуже, но тоже до фига!)
Ответить
Schicko_008
1451556381
Роналду, кстати, сделав дубль в последнем матче набрал 516 голов за карьеру во всех турнирах и обошел по этому показателю Ханса Кранкеля (515) и догнал Уго Санчеса и Альфредо Ди Стефано (оба - 516). Месси, забив гол Бетису, набрал 485 голов за карьеру во всех турнирах и догнал Гуннара Нордаля.
Ответить
alik7
1451584636
Почему Месси не переходит в другой клуб? - потому что в барсе он забивает много.Пусть перейдет в АПЛ и посмотрим как он будет играть.
Ответить
alik7
1451584754
Если б Роналдо перешел раньше в Реал, то у него было бы в 3 много кубков.
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+