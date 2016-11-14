Круче Златана. Что творит в АПЛ бывший одноклубник Романа Павлюченко

«Сандерленд» продолжает лихорадить: команда играет в неубедительный футбол, приход Дэвида Мойеса положительных результатов не приносит (последнее место в турнирной таблице). Да, плохой старт этого коллектива не должен удивлять, ведь прошлый сезон под руководством Сэма Эллардайса команда начала тоже неважно, но затем ей удалось спастись – тогда от зоны вылета ее отделило всего два балла. Сейчас «Черные коты» за десять матчей премьер-лиги набрали всего два очка – это худший старт команды за всю историю ее выступления в Премьер-лиге. «Сандерленд» забил всего семь голов, пять из них – на счету Джермейна Дефо.

Это тот самый Дефо, который очень долгое время играл за «Тоттенхэм», а именно десять лет, исключая командировку в «Портсмут». Потом было «Торонто», где он запросил зарплату от 68 до 90 тысяч фунтов в неделю, и наверняка его отъезд был оправдан, по крайней мере, финансово. Тем не менее, за «шпор» Дефо сыграл 278 матчей и забил 92 гола. Также он внес свое имя в клубную историю как лучший бомбардир «Тоттенхэма» в еврокубках. Без сомнений, на «Уайт Харт Лейн» до сих пор помнят своего голеадора, но после отъезда нападающего в Северную Америку о нем позабыли.

В 2014 году английские болельщики вновь вспомнили о бывшем футболисте своей сборной, когда тот перешел в «Сандерленд». Многие восприняли тот переход как возможность закончить Дефо свою карьеру на Родине, но у Эллардайса были совсем иные планы на форварда. При схеме 4-5-1 Джермейн стал основным нападающим команды, ее «наконечником». Прошлый сезон Дефо завершил с цифрой 15 в графе «голы» и стал лучшим бомбардиром «Сандерленда», но главное, что его мячи помогли «черным котам» остаться в Премьер-лиге.

Боссы клуба предложили нападающему новый контракт. Дефо переподписал – до 2019 года. Эллардайс ушел в сборную, что воодушевило англичанина: «Думаю, у меня был шанс и при предыдущем тренере, Ходжсоне, но я даже не знаю... Для меня очень важно вернуться в сборную Англии. Мне нужно продолжать упорно работать и забивать голы». Пресса отмечала, что Дефо может поехать в составе сборной на Евро-2016, но тогда Ходжсон отдал предпочтение молодому Рэшфорду. Сейчас Джермейн еще чувствует, что может быть полезен главной команде страны, пусть уже и под руководством Саутгейта, при этом понимая, что главное для него – приносить результат «Сандерленду»: «Я никогда не откажусь от вызова в сборную, я люблю играть за свою страну, но в первую очередь я хочу забивать голы и принести моей команде первую победу в сезоне».

Мойес не изменил схему игры команды, однако если при Эллардайсе все-таки в центре поля был игрок, выполняющий скорее функции опорного полузащитника, то теперь все игроки средней линии находятся на одном уровне. Трио Пинар-Родуэлл-Н`Донг призвано доставлять мяч до Дефо, которому необходимо завершить атаку ударом по воротам. Также в роли диспетчеров по флангам выступают Хазри и Уотмор.

Сложно бросить в Джермейна хотя бы одну фразу, напоминающую упрек. Сейчас форварду 34 года, и он выходит постоянно в стартовом составе, цепляется за мячи, свои моменты реализует. Помимо того, что средняя линия поля чувствует себя неуверенно, у «Сандерленда» есть еще один глобальный минус – это оборона. «Черные коты» пропустили уже аж 19 мячей (правда, четыре из них – в последней домашней игре против мощного «Арсенала»). Вдумайтесь: в центре защиты у Мойеса – Джон О`Ши, о котором тоже наверняка все уже забыли. Сейчас ирландцу уже 35 лет, и он нередко не поспевает за мячами. А на воротах стоит неопытный 22-летний Джордан Пикфорд, светлое будущее которого наступит позже.

При этом очевидно, что трансферная кампания была проведена на достаточно среднем уровне. Если в центре поля после опустошения «лазарета» можно проводить ротацию игроками уровня Янузая, то Дефо попросту некем заменить – его сменщиком является Виктор Аничебе, который пока всего лишь пару раз выходил на замену. При этом тренер всячески подбадривает и мотивирует футболиста: «Джермейн – это голеадор, настоящий профессионал. Он отлично заканчивает атаки». Важно, что нападающему доверяют абсолютно все в команде: начиная от тренера и заканчивая партнерами на поле. Вполне символично, что именно Дефо ведет своих игроков вперед, находясь зачастую одним «воином» на чужой половине поля. При этом если нужно исполнить пенальти, то в «Сандерленде» не стоит вопрос о том, кто подойдет к мячу (в текущем сезоне форвард уже забил три гола с «точки»).

Дефо и сам понимает, что Мойесу приходится работать в непростых условиях и отмечает, что ему нравится, как этот специалист тренирует команду: «Новый тренер пришел в команду, и все изменилось – другие методы, другие способы построения игры и другие тренировки, но нам все очень нравится. На тренировках мы очень много работаем над контролем мяча, парням это нравится». Возможно, нужно еще время. При этом пока не вызывает вопросов физическая форма нападающего. В прошлом сезоне он отбегал 33 матча. Ему предложили контракт на три года (летом 2019-го Дефо будет 36 лет), так что англичанин своего последнего слова еще не сказал.

Сейчас трансферная стоимость Дефо составляет чуть более пяти миллионов фунтов. Когда он играл в «Тоттенхэме», то стоил больше 15 миллионов фунтов. Ничего не поделаешь – возраст сильно корректирует стоимость футболиста. Но одно понятно точно: что 10 лет назад, что сейчас – Дефо в полном порядке.