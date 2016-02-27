Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании

Лучший фильм

В этой номинации матч 1/16 Кубка Испании "Кадис" – "Реал" – безоговорочный фаворит. Еще бы – так лихо закрутить интригу – дело, понятно, не в самой игре, а в окружающих ее событиях. Нелепейшая ситуация с Черышевым и последовавшие затем исключение из турнира и девять радостных смайликов Пике в твиттере – такое еще надо постараться придумать!

Для любителей впечатляющего сюжета – Суперкубок УЕФА, который в прошлом году разыграли "Барселона" и "Севилья". Здесь уже речь непосредственно об игровом процессе: каталонцы доигрывали матч при счете 4:1, а "рохибланкос" возьми да и отгрузи им трешку! Впрочем, положительный герой (по всем канонам кинематографа это, очевидно, "Севилья") все равно не свел дело к хэппи-энду – гол Педро в дополнительное время и 5:4 – победа "Барсы".

Лучшая режиссерская работа

И здесь без особой конкуренции побеждает "Мадрид" – в лице президента клуба Флорентино Переса. Да, давненько не было такого ужасного года в истории "сливочных". От увольнения Анчелотти и так называемого "прощания" с легендой клуба Касильясом – до вышеупомянутого позора в Копе.

На награду также претендовал самый известный футбольный агент Жорже Мендеш, сумевший прогнуть под себя всю "Валенсию" – от руководства до игроков (его клиентов), но переплюнуть "успехи" дона Флорентино было архисложно.

Лучший актер

Диего Симеоне продолжает выжигать техническую зону, заряжая своим настроем футболистов "Атлетико". Его актерской игре можно только позавидовать, но главное, что она не остается незамеченной его подопечными – в каждом матче "кольчонерос" выкладываются на 146%.

Чтобы победить в этой номинации экс-нападающий "Эльче" Жонатас даже придумал домашнюю заготовочку: в концовке минувшего сезона он оригинально отпраздновал гол в ворота "Депортиво". Имеет полное право – до финансового краха команда лишь на нем и держалась.

Лучшая актриса

Новая пассия Бензема Рианна или супруга Пике Шакира могут сколь угодно долго махать кулаками и поливать грязью свою соперницу, но победа в этой номинации уходит к Ирине Шейк. Именно после ее расставашек с Роналду в игре португальца что-то сломалось и до сих пор не может починиться – наверняка Криштиану уже сжимает в кармане билет в Париж, где попробует начать новую жизнь.

Лучшая роль второго плана

Впрочем, все беды "Реала" начались даже не с бывшей девушки Криштиану. Во время "замачивания" очередного трофея защитник "Барселоны" Жерар Пике вспомнил о колумбийском певце Кевине Ролдане. Если разобраться, то черная полоса столичного клуба началась после февральского разгрома в дерби от "Атлетико" (0:4). Так уж вышло, что на следующий день была запланирована вечеринка по случаю дня рождения Роналду – по этому поводу в адрес CR7 прилетело немало камней. Но и это еще не все: Ролдан без ведома именинника взял и выложил в сеть фотографии с мероприятия. "Спасибо, Ролдан! С тебя все началось" – говорил потом Пике.

Денис Черышев – достойный Ролдана соперник: да-да, речь все о той же истории. Ну, забыл парень о желтой карточке – сколько ж времени прошло! Ан нет – все вспомнили, и приговор был приведен в исполнение. А болельщики "Кадиса" ограниченным тиражом выпустили майки с фамилией россиянина и шарфики с надписью "Черышев, я люблю тебя!". Помимо всего прочего, ирония в том, что "Реал" в полуфинале Кубка Испании не сыграл, а Денис – сыграл – уже в составе "Валенсии".

Лучший сценарий

Папа Жени Коноплянки при поддержке руководства "Днепра" выдал самую крутую трансферную сагу – сколько миллионов любителей футбола по всему миру следили за развитием сюжета, который менялся ежедневно! Интересовались украинцем от Босфора до британских морей, но выбор в итоге пал на Испанию – немалую роль в этом сыграл севильский гений Мончи.

Лучший анимационный фильм

Бомба! Оказывается, перед финалом Лиги чемпионов против "Ювентуса" лидер "Барселоны" Лионель Месси позвонил Роналду и спросил, как там и чего правильно делать.

Лучший фильм на иностранном языке

С иностранными языками на Пиренеях вечная проблема: местные понимают только испанский, а заезжие гастролеры способны изъясняться только на английском. Так, например, Дэвид Мойес совсем не прижился в Сан-Себастьяне.

Лучшая музыка к фильму

Вряд ли в мировом футболе сейчас может звучать более волшебная музыка, чем та, которую исполняет трезубец атаки "Барселоны": Месси – Суарес – Неймар. Не забываем и о дирижере для этого трио – Луисе Энрике.

Вот что вы все "костолом", да "костолом"! Пепе, между прочим, может быть и вот таким.

Лучшая песня к фильму

Если Бензема ценит Рианну в первую очередь как девушку, то Роналду восхищается ее талантом певицы. Там все намного серьезнее, чем вы думаете.

Любит петь и Унаи Эмери – особенно, если есть повод. А вторая подряд победа "Севильи" в Лиге Европы – разве не повод?

Somos campeones. ¡Disfrutemos de ello! Un abrazo a todos. Опубликовано Unai Emery 27 мая 2015 г.

Назойливые журналисты расспрашивали Дани Алвеса в аэропорту о его будущем, но бразилец демонстративно не замечал их. Правда, позже защитник "Барселоны" сдался и пообщался с ними – необычным образом.

Лучшая работа художника

Дежурная статуэтка в этой номинации по традиции уходит иорданскому карикатуристу Омару Момани, который, как никто другой, с помощью графики может рассказать о злободневных событиях из мира футбола.

Лучший дизайн костюмов

Самые креативные дизайнеры – в штабах "Луго" и "Леонесы". Не старайтесь: все равно запомните вы не названия клубов, а продукты, которые они выпустили. Галисийская команда запечатлела на футболках пиво и осьминога, а "Леонеса" – стилизовала экипировку под фрак.

Если же говорить действительно о костюмах, то здесь традиционно вне конкуренции Дани Алвес – бразильцу в подметки никто не годится.

Лучший грим и прически

Если разделить номинацию на две части, то в первой сложно найти конкурента для Роналду.

Если же говорить о прическах, то ничего не поделаешь – приз вновь уходит Алвесу. Хотя бы за смелость.

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