Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня

«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня

Завершился 21-й тур РФПЛ

Сегодня состоялись два последних матча 21-го тура чемпионата России. «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2: в ответ на дубль Романа Зобнина гости ответили точными ударами Дениса Поповича и Михала Дуриша. В добавленное время победу спартаковцам принес Квинси Промес. Еще в одной игре «Ростов» и «Краснодар» голов друг другу не забили.

Зобнин, Натхо, Цаллагов и другие супергерои 21-го тура РФПЛ

«Спартак», «Лейпциг» и еще 5 клубов, которые неожиданно рвутся в Лигу чемпионов

Фанаты «Спартака» отказались использовать широкомасштабный перформанс из-за теракта в Санкт-Петербурге

Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки красно-белых в сегодняшнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Так они почтили память жертв взрыва в петербургском метро.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче, и первые пять минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении в группе «Ультра Север» в соцсети «ВКонтакте».

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге

Определена дата первого официального матча на «Крестовском»

Самый первый матч на новом стадионе «Зенита» будет проведен 23 апреля. Клуб из Санкт-Петербурга примет «Урал» в рамках очередного тура российской Премьер-лиги. «Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин твиттере. Притом точные дата и время проведения игры «Зенит» – «Урал» еще пока не утверждены официально.

Мутко защищает болельщиков в вопросе с календарем РФПЛ

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что календарь РФПЛ должен быть составлен, в первую очередь, в интересах болельщиков и клубов. «Вопрос календаря поставлен правильно. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения – пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, – нужно решение», – заявил Мутко.

Напомним, сегодня встречи «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» проходили в одно время, а матч 23-го тура между красно-белыми и «Зенитом» из-за финала хоккейного Кубка Гагарина начнется в 20:00.

Боярский поддержал Дзюбу за его высказывания о пузатых болельщиках с дивана

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба поступил правильно, высказав жесткое мнение по поводу болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0).

«Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным. Для меня ничего страшного в словах Артема нет», – отметил Боярский.

«Баварию» отпугивает высокая стоимость Дибалы

«Баварии» интересен вариант с покупкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Однако немецкий клуб не решается на трансфер из-за высокой стоимости игрока. «Конечно же, мы думаем о таком игроке, как Дибала. Но проблема заключается в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге Corriere dello Sport.

На полуфиналы Кубка России назначены судьи с фамилиями на «Е»

В середине нынешней недели определятся финалисты Кубка России. В первом полуфинальном матче в среду, 5 апреля, сыграют «Локомотив» и «Уфа», и на этой игре будет работать бригада арбитров во главе с Александром Егоровым. Встречу между «Уралом» и «Рубином» (в четверг, 6 апреля) обслужит Алексей Еськов.

Мойеса угрожал журналистке и может быть наказан

Главный тренер «Сандерленда» Дэвида Мойес влип в скандал. После матча 29-го тура АПЛ против «Бернли» (0:0) журналистка BBC Вики Спаркс спросила главного тренера, не боится ли он увольнения в связи с тем, что владелец клуба Эллис Шорт посетил матч.

«Не стоит быть настолько дерзкой. Вы можете получить пощечину даже несмотря на то, что вы — женщина», — ответил шотландец. Теперь федерация футбола Англии рассмотрит вопрос о дисквалификации специалиста. Ранее Мойес извинился перед работницей издания.

Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Спартак Оренбург Ростов Краснодар Зенит Бавария Ювентус Сандерленд Дзюба Артем Дибала Пауло Мойес Дэвид Мутко Виталий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1491248164
Азов стал богаче на еще одного миллионера
Ответить
alex1951
1491263537
МБ-й! ты больше не Д.Артаньян, ты вассал Дзю.... ,,....вассал-зассал....,,звучит!
Ответить
igormaddog
1491277813
Что ж ты Оренбург не оправдал надежды!!!
Ответить
umarjon1935
1491280269
Питерцам искренние соболезнования
Ответить
vodomut
1491284166
если так будут вырывать,чемпионства не видать!
Ответить
MaxSpartakM
1491297289
Питер, скорбим
Ответить
chempion_cska
1491323112
С помощью арбитра.
Ответить
mihail1980
1491324082
спартак додавил
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+