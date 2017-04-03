«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня

Завершился 21-й тур РФПЛ

Сегодня состоялись два последних матча 21-го тура чемпионата России. «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2: в ответ на дубль Романа Зобнина гости ответили точными ударами Дениса Поповича и Михала Дуриша. В добавленное время победу спартаковцам принес Квинси Промес. Еще в одной игре «Ростов» и «Краснодар» голов друг другу не забили.

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Фанаты «Спартака» отказались использовать широкомасштабный перформанс из-за теракта в Санкт-Петербурге

Фанаты «Спартака» отказались от визуальной поддержки красно-белых в сегодняшнем матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Так они почтили память жертв взрыва в петербургском метро.

«В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче, и первые пять минут мы проведем в тишине. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», – говорится в сообщении в группе «Ультра Север» в соцсети «ВКонтакте».

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Определена дата первого официального матча на «Крестовском»

Самый первый матч на новом стадионе «Зенита» будет проведен 23 апреля. Клуб из Санкт-Петербурга примет «Урал» в рамках очередного тура российской Премьер-лиги. «Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча «Зенита», запланированного на 23.04», – написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин твиттере. Притом точные дата и время проведения игры «Зенит» – «Урал» еще пока не утверждены официально.

Мутко защищает болельщиков в вопросе с календарем РФПЛ

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что календарь РФПЛ должен быть составлен, в первую очередь, в интересах болельщиков и клубов. «Вопрос календаря поставлен правильно. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения – пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, – нужно решение», – заявил Мутко.

Напомним, сегодня встречи «Спартак» – «Оренбург» и «Ростов» – «Краснодар» проходили в одно время, а матч 23-го тура между красно-белыми и «Зенитом» из-за финала хоккейного Кубка Гагарина начнется в 20:00.

Боярский поддержал Дзюбу за его высказывания о пузатых болельщиках с дивана

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что нападающий петербуржцев Артем Дзюба поступил правильно, высказав жесткое мнение по поводу болельщиков после матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:0).

«Артем высказался довольно остро. Таким же был и Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным. Для меня ничего страшного в словах Артема нет», – отметил Боярский.

«Баварию» отпугивает высокая стоимость Дибалы

«Баварии» интересен вариант с покупкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Однако немецкий клуб не решается на трансфер из-за высокой стоимости игрока. «Конечно же, мы думаем о таком игроке, как Дибала. Но проблема заключается в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», – рассказал председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге Corriere dello Sport.

На полуфиналы Кубка России назначены судьи с фамилиями на «Е»

В середине нынешней недели определятся финалисты Кубка России. В первом полуфинальном матче в среду, 5 апреля, сыграют «Локомотив» и «Уфа», и на этой игре будет работать бригада арбитров во главе с Александром Егоровым. Встречу между «Уралом» и «Рубином» (в четверг, 6 апреля) обслужит Алексей Еськов.

Мойеса угрожал журналистке и может быть наказан

Главный тренер «Сандерленда» Дэвида Мойес влип в скандал. После матча 29-го тура АПЛ против «Бернли» (0:0) журналистка BBC Вики Спаркс спросила главного тренера, не боится ли он увольнения в связи с тем, что владелец клуба Эллис Шорт посетил матч.

«Не стоит быть настолько дерзкой. Вы можете получить пощечину даже несмотря на то, что вы — женщина», — ответил шотландец. Теперь федерация футбола Англии рассмотрит вопрос о дисквалификации специалиста. Ранее Мойес извинился перед работницей издания.