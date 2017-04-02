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  • Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

2 апреля 2017, 18:16
82

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Рубином» (2:0) прокомментировал критику в адрес одноклубника Александра Кокорина.

– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.

В марте Кокорина задержали за вождение в нетрезвом виде.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (82)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Huberman
1491146447
Когда футболисты с острыми языками теряют форму,их острые словечки играют очень злую шутку с ними. Но у Дзюбы нет столько мозгов, чтобы это понять.
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Lester84
1491146577
А кто-то "тренеришками" обзывается. А тренеришка потом 3 еврокубка берет и топ клуб возглавляет. Так что чья бы корова мычала
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Atom2020
1491147763
Эти сидящие "на диване с огромным пузом и кривыми ногами" в том числе и на тебя работают, ПОЛЕНО! Многие из них приносят реальную пользу в отличие от дитятки Дзюбы, который "пинать мяч" считает профессией. Ты - шут, не более ... Твой удел радовать болельщиков, а не вести себя, как коричневая субстанция из пяти букв. Иди работай, БРЕВНО!
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acer2003
1491148199
Этот пузатый и кривоногий стоит у станка ,что бы ты деревянно -головый получал деньги, за так называемый футбол в исполнении тебя и твоего дружка КоКо ((
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leonard1984
1491148960
Иди поработай как люди "на диване с огромным пузом и кривыми ногами" и пополучай зп как у них. А потом порассуждай что они могут говорить про Вас с такой игрой, а что нет.
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subbotaspartak
1491148974
Комитету по этике: Бздюба полстраны оскорбил, Дебил. Эти кривоногие за тебя же, придурка болеют И нихрена за душой не имеют. Такие слова нельзя прощать. ОПУЩАТЬ!!!
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acer2003
1491149348
" Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет"
Кокорин,пилять,отличный футболтст ((, нап с 3-х миллионным контрактом в 21-ой игре забил 3 гола----- Дзюба, ты ИДИОТ !!!
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RedWhiteFans2
1491149814
Придурок по жизни на язык дурак. Отмазался от сборной из-за фиктивной травмы, чтоб суртучок свой не замарать на фоне никакой игры. Сегодня радовался автоголу пытаясь впарить всей стране, что это он его забил. Теперь на болел... наехал. Мразь....
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FanatSerj
1491209524
В РПЛ с Газпромом за спиной - все герои, а как Андерлехт обыграть так сразу в кусты ))
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Tostao
1491215044
Может у кого-то из нас и есть огромное пузо и даже допускаю - кривые ноги. Но никто из нас не получает столько за один день в неделю, как Дзюба, обладатель пресса, прямых ног и завышенной самооценки, подкреплённой лимитом. И всё это "атлетическое великолепие" игрочишки разбивается как пузырь на международной арене.
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