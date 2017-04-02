Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Рубином» (2:0) прокомментировал критику в адрес одноклубника Александра Кокорина.

– Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

– Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.

В марте Кокорина задержали за вождение в нетрезвом виде.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.