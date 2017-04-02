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    Дзюба: «Многие любят обсуждать, кто там деревья, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Страна у нас такая»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Рубином» (2:0) прокомментировал критику в адрес одноклубника Александра Кокорина.

    – Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

    – Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист. Кокорин это демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны.

    Многие у нас любят, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто поленья, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь – все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают спотыкаясь.

    Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому 2:0 по такой игре с таким соперником – очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет.

    В марте Кокорина задержали за вождение в нетрезвом виде.

    «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.04.2017 18:16
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 апреля 2017, 00:36

      Ну вот Орлова то за что? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 апреля 2017, 19:13

      "Классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли."-таких голов во во дворах тысячами забивают,при чём с баночкой пива в руках, на кривых ногах и с пузом.раздухаридся деревяшка,если бы тренировались как положено,то небыло бы времени бухому кататься на авто.ущербных мажоров взрастила наша система

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 апреля 2017, 18:38

      Ну короче свист с трибун до конца его жизни гарантирован) сам выкопал себе яму дебил)

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 3 апреля 2017, 18:22

      Дзюба ты Г....н!!!! кривоногие толстопузики вместо тебя и то лучше на поле сыграют, дайте только шанс проявить себя) и даже банка пива в руках не помешает играть лучше тебя ) Как ты по воротам постоянно мазал с андерлехтом своей тупой башкой, так любой может мазать, это не мнение, это аксиома)

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 17:56

      оху***ла в конец кривоногая мр***зь

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2017, 16:28

      Когда в ком-то много говна, то оно имеет свойство выпирать наружу через рот. И глазки начинают бегать, а ручки дрыгать

      3
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      Рейтинг: +519

      Dammit 3 апреля 2017, 16:05

      Вот ведь логика. Фанаты Зенита и фанаты сборной (в том числе те, кто за копейки работает врачами, учителями, строителями и т.д.)переживают за Дзюбу, надеются на него, а он в ответ их критикует и получает миллионы. Хорошая схема

      4
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 3 апреля 2017, 15:13

      Многие из тех кого он назвал пузатыми и кривоногими, каждый день на работу ходят, а потом еще пару часиков в футбол гоняют, а этот атлет деревянный, раз в неделю походит по полю и король

      8
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > EVGEN13RUS 3 апреля 2017, 16:18

      Раз в неделю? Профессиональные футболисты «по полю ходят» каждый день с утра до вечера на тренировках.

      -3
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS > Freyk 3 апреля 2017, 17:24

      Да, раз в неделю, официальный матч, а с утра до вечера пусть тренируются, есть куда расти

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Freyk 3 апреля 2017, 21:47

      профессиональные-да, тренируются каждый день, но это не про наших дуболомов. Потому что люди, которые тренируются, по логике, должны что-то уметь.

      0
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 3 апреля 2017, 13:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все по делу сказал!

      -4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 апреля 2017, 13:24

      Может у кого-то из нас и есть огромное пузо и даже допускаю - кривые ноги. Но никто из нас не получает столько за один день в неделю, как Дзюба, обладатель пресса, прямых ног и завышенной самооценки, подкреплённой лимитом. И всё это "атлетическое великолепие" игрочишки разбивается как пузырь на международной арене.

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