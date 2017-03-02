Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе

    Форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Он устроил гонки по встречной полосе на своем «Бентли» с номером К009АА. Учитывая, что дело происходило в полночь, то необходимости выезжать на полосу встречного движения не было.

    Случилось это на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем Кокорина. На него был составлен протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

    Футболист вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2017 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии131
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 23 апреля 2017, 22:05

      И футболист никакой, такой же и водитель...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 2 марта 2017, 20:36

      Защитники, представьте, что будет, при лобовом ударе, с вами и с ним. Для непонятливых: вы в морге, а у него легкий испуг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 2 марта 2017, 19:21

      Да пофиг на него!!! Он тоже человек, а как говорится: какой русский не любит лихой езды!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 2 марта 2017, 17:03

      лишить прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 марта 2017, 15:35

      Люди!

      Что вы кричите?

      Разве Кокоша виноват в том, что отстойный игрун в футбик получает(а вовсе не зарабатывает) хорошие бабки, а тратить свою энергию ему просто некуда, кроме как уподобиться Маре Багдасарян????

      Разве он на коленях просил взять его в Зенит???

      Вон Артёмка Миля из Тосно точно такой же распиздяй, только в отличии от Кокоши в футбол играть умел... Но в другом чемпионате( не имени Мутко) его давно послали нах и никто его теперь не осуждает, как вы осуждаете Кокошу.... А ПОЧЕМУ??? Да потому, что вам всем завидно, как БЕСТАЛАННЫЙ КОКОША ИМЕЕТ МУТКО, ЦЫГАНА, ЗЕНИТ, БОЛЕЛЬЩИКОВ, ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ, МИЛЛЕРА СО ВСЕМ ГАЗПРОМОМ И САМОГО ПОСЛЕДНЕГО БОМЖА В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ, СОБИРАЮЩЕГО ТЫСЯЧ 10 В ДЕНЬ ЗА ОТПИЛЕННУЮ НОГУ!!!

      КОКОША НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТ!!!!! ОТСТАНЬТЕ ОТ ПАРНЯ!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      lisal 2 марта 2017, 14:54

      Ездить по встречке научился а в футбол играть не очень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 марта 2017, 14:49

      какой нибудь грузовичок ему не встретился на встречке, вот жалость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 2 марта 2017, 14:37

      Ни чему жизнь не учит этого... чудака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 марта 2017, 14:37

      Я предлагаю собрать петицию,если его не лишат прав.Все люди одинаковые,только справедливость и ни как по другому.Люди подпишутся я уверен,по другому этому долбаебу не понять!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Psih86 2 марта 2017, 15:00

      Ну лишат этого оленя прав, и что дальше??? Он же не из тех людей, кто зарабатывает благодаря машине и для кого водительское удостоверение - хлеб! Наймет водителя в крайнем случае и все!
      Другое дело если бы его закрыли на 15 суток))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > 3a zenit 2 марта 2017, 15:10

      С петухами может ему даже и за счастье было бы))) Понятное дело, что не поможет и человеком он не станет, но зато долгое время люди бы над ним смеялись и тому как он 15 дней отмотал))) А сейчас, как будто он сам смеется над людьми.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 2 марта 2017, 14:28

      Даун.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > ttter 2 марта 2017, 19:36

      Сожалею, тебе не повезло.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11