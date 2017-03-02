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  • Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе

Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе

2 марта 2017, 10:28
137

Форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Он устроил гонки по встречной полосе на своем «Бентли» с номером К009АА. Учитывая, что дело происходило в полночь, то необходимости выезжать на полосу встречного движения не было.

Случилось это на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем Кокорина. На него был составлен протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

Футболист вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (137)
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den161
1488440048
Пидор... ездить не умеет, играть не умеет... что он сука умеет... зато на бентли бля
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Georg 07 rus
1488440112
Бентли,а номера какие)))свой адвокат!!И еще хотите что бы он за страну играл хорошо)))да ему плевать он миллионер )))Разве могли так жить футболисты в Союзе ???Что блять за неравенство???За то смсками детям на лечение собираем по первому каналу !!!Это пздц какой то!За что такие бабки???
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trudovik
1488441939
Вот мракобес, видимо совсем коксом обдолбался... лучше бы так гонял по полю, на половине соперника. А то как не посмотришь, стоит яйца чешет.
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cska-62
1488442543
"Футболист вызвал на место своего адвоката..." Дик Адвокат срочно вылетел в Москву из Стамбула...
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Cuervo
1488442555
Этого придурка надо лишить не только прав,но и всего что нажил на халяву,а потом сослать на Калыму,пусть там гоняет и пьет.Играть то не играет,а уже ставит себя звездой
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тайлер77
1488442761
бл*дь, ну нах*й он такой нужен хороший? выгнать его с нашего чемпионата, пускай в другом поиграет, пускай там повыеб*вается, посмотрим как ему в другом чемпионате дадут волю пид*расу. Позор!!!
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АртурZaСМ
1488443288
С.у.ка аморальный тип...
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Микояновский мясокомбинат
1488446801
Его надо с Шмарой Багдасарян скрестить и поскольку он здоровый-пущай улицы метёт за двоих.
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Alex3920486
1488447330
Эта педрила достал уже всех...
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Tostao
1488449889
Не расстроен и спокоен, Взял крутую тачку "ас". По игре такой достоин, Лишь машину марки "ВАЗ"!
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