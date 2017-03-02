Кокорина задержали в центре Москвы за езду по встречной полосе

Форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы. Он устроил гонки по встречной полосе на своем «Бентли» с номером К009АА. Учитывая, что дело происходило в полночь, то необходимости выезжать на полосу встречного движения не было.

Случилось это на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем Кокорина. На него был составлен протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

Футболист вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.