Очередное спасение «Реала», три пенальти для «Севильи». Главные события 9-го тура испанской Примеры

<p><em>Главным событием недели в Испании стал судейский скандал: якобы «Реал» пытался подкупить лайнсменов будущего матча с «Барселоной», а про это все узнали. История, в которой пока непонятно ничего. До главной встречи Примеры еще несколько туров, в которых мадридцам и каталонцам необходимы очки. Да и другим командам тоже.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кейлор Навас – лучший вратарь Вселенной</strong></span></p> <p>И никак иначе. Костариканец каждый тур выдает минимум по одному необъяснимому сейву, и совершает это не в момент, когда «Реал» забил сопернику пять мячей. Против «Сельты» Рафа Бенитес не постеснялся играть от обороны, сделав ставку на длинный перевод мяча на фланги. План за короткое время сработал дважды, испортив болельщикам в Виго настроение. Но «Сельта» и не думала сдаваться – тут-то и пришлось вступать в дело Навасу. Он отбивал в упор. Вытаскивал мяч из дальних углов. Телепатией внушал Марсело идею стать на линию ворот для выноса мяча (это, впрочем, только теория). Пропустил Кейлор лишь однажды – после очередного чудо-удара Нолито. Но галисийцы после матча не верили, что не забили еще. Зато забили гости. Вышедший на замену Черышев отдал классный пас, а Марсело завершил его голом. Первое результативное действие россиянина в официальных матчах за «Реал». Денис пытается цепляться за те небольшие шансы, которые предоставляет ему судьба и Бенитес.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445935241_20150930_gaf_u56_097.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Неймар и Суарес учатся жить без Месси</strong></span></p> <p>Травма Лионеля Месси обрекла двух его партнеров по атаке вспоминать, что такое самостоятельное принятие решений и лидерство. Матч против «Эйбара» Лео смотрел с трибуны, лично контролируя умение Неймара и Суареса решать вопрос с голами «Барсы».</p> <p>Луис Энрике в очередной раз решил, что матч Примеры с небольшой командой – слишком сложная миссия для игроков из «кантеры». Поэтому вместо всяких Гримальдо или Сампера на поле вышли игроки основы. Но начали встречу так, что показалось – это переодетая молодежь. В очередной раз провалилась каталонская защита, на этот раз сопернику помог Бартра. Его потеря мяча в центре поля привела к быстрой атаке «Эйбара» и голу. Центральная зона, составленная из Бускетса, Маскерано и Ракитича, оказалась не готова на постоянной основе снабжать тонкими передачами форвардов. Но один подобный пас все же состоялся, после чего Сандро в касание навесил во вратарскую, а там уже голова Суареса была быстрее голов всех остальных. Уругваец в минувшие выходные отмечал ровно год с момента дебюта за «Барсу», и в итоге допраздновался до хет-трика. Его основным компаньоном стал Неймар, регулярно уходивший от защиты соперника и получавший за это по ногам.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/MI7-QkLSrtg" width="720"></iframe></p> <p>После матча появилась версия, что игроки «Эйбара» приехали в Барселону мстить за прошлый сезон. В последнем круге каталонцы позволили «Депортиво» сыграть с собой вничью, что выкинуло басков из Примеры. Вернулись они лишь благодаря отчислению «Эльче». Единственным решением судьи в пользу «Барселоны» был засчитанный первый гол – Сандро в момент паса все же был в офсайде. После этого арбитр позволял гостям бесконечно фолить, а единственную карточку показал Маскерано. Аргентинец громко критиковал чью-то маму и теперь может пропустить до четырех встреч (в числе которых и Класико). Остается надеяться, что восстановление его соотечественника находится в финальной стадии.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Севилья» второй раз за сезон била три пенальти в матче</strong></span></p> <p>Страшно сглазить, но «Севилья» как будто бы начала вставать с колен, на которые упала в самом начале сезона. Все приобретенные игроки постепенно понимают требования Унаи Эмери и друг друга, что положительно сказывается на результате. В числе постоянно прибавляющих и полузащитник Евгений Коноплянка. Посреди недели украинец смог отличиться в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», за что получил награду в виде места в основе на «Хетафе». Очередным шансом Коноплянка вновь воспользовался – большинство опасных атак севильцев проходили с его непосредственным участием. Впрочем, комбинационно хозяева забивали лишь в первом тайме. После перерыва они предпочитали забивать исключительно с пенальти. Игроки «Хетафе» как будто забыли, что в своей штрафной фолить нельзя, а арбитр Иньяки Гарридо не постеснялся назначит сразу 3 удара с «точки». Били по очереди – и все удачно. Насколько близка «Севилья» к выздоровлению покажут два ближайших тура: встретиться предстоит с «Вильярреалом» и «Реалом».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445935632_20150509_gaf_u08_223.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сезон тренерских отставок набирает обороты</strong></span></p> <p>Дэвид Мойес отказывается обсуждать будущее, хотя его новый потенциальный работодатель, «Астон Вилла», с тренером рассталась. Вместо этого шотландец устроил увольнение своему коллеге по Примере. «Реал Сосьедад» разгромил «Леванте», после чего из клуба попросили Лукаса Алькараса. Вторая подряд отставка за два тура – и так может продолжаться примерно до декабря. Именно до зимы обычно увольняют самых провальных самые нетерпеливые. Остальные терпят хотя бы до начала второго круга. Если отталкиваться от единственной игры против «Сосьедада», то менять нужно не только тренерский штаб, но и всех игроков. Баскам было позволено вообще все, а иногда соперник даже помогал им доводить атаки до ума. От такой щедрости даже Карлос Вела проснулся и оформил дубль. У защитников Мойеса даже появляется аргумент – вторая победа с разгромом в сезоне. Но когда защитники не могут разобраться, кому выносить мяч, и в итоге пропускают – это сомнительное достижение. Так что стул под шотландцем надо усиленно качать и дальше. Вдруг поможет.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8057730" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>За «Валенсию» стыдно</strong></span></p> <p>Если смотреть лишь на места в таблице, то встреча «Сельты» и «Реала» была в туре центральной. Но игра «Атлетико» с «Валенсией» обещала стать не менее важной и интересной. Борьбы в итоге не получилось. Совсем. Счет 2:1 не отражает происходящего на поле, поскольку в футбол там играла только одна команда. Еще к перерыву мадридцы должны были забивать три и лишать происходящее интриги. Спас от досрочного разгрома Гайя, вынеся мяч с линии ворот. Левый латераль «лос чес» оказался единственным, кто не провалил игру. Понятно, что состав «Валенсии» сейчас далек от оптимального – особенно это касается атаки. После игры с «Атлетико» проблем только стало больше – Родриго на ровном месте травмировался так, что потребовались носилки. А это почти всегда означает тяжелое и долгое восстановление. Но кадровые потери не объясняют ситуаций, когда два центральных защитника по очереди промахиваются мимо мяча. И бесполезный вынос превращается в голевой пас. Они не объясняют провалов в центральной зоне и отсутствие мысли при владении мячом. Безысходность накатывает от понимания, что Нуну может хоть сам на поле выйти и забить три в свои ворота – а его даже после этого не уволят.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1445934365_hEtfkwS2jHI.jpg" style="width: 400px; height: 553px;" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Результаты тура:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84103" target="_blank">Райо Вальекано – Эспаньол</a> – 3:0 </strong>(<a href="https:///video/389" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84097" target="_blank">Сельта – Реал Мадрид</a> – 1:3 </strong>(<a href="https:///video/394" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84102" target="_blank">Гранада – Бетис</a> – 1:1 </strong>(<a href="https:///video/397" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84095" target="_blank">Севилья – Хетафе</a> – 5:0 </strong>(<a href="https:///video/399" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84100" target="_blank">Малага – Депортиво</a> – 2:0 </strong>(<a href="https:///video/401" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84098" target="_blank">Леванте – Реал Сосьедад</a> – 0:4 </strong>(<a href="https:///video/403" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84096" target="_blank">Лас-Пальмас – Вильярреал</a> – 0:0 </strong>(<a href="https:///video/409" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84094" target="_blank">Барселона – Эйбар</a> – 3:1 </strong>(<a href="https:///video/415" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84099" target="_blank">Атлетико – Валенсия</a> – 2:1 </strong>(<a href="https:///video/418" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p> <p><strong><a href="https:///online/84101" target="_blank">Атлетик – Спортинг</a> – 3:0 </strong>(<a href="https:///video/422" target="_blank"><strong>в</strong><strong>идео</strong></a>)</p>