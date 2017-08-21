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  • «Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше

«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше

31 августа 2004 года. Пара часов до закрытия летнего трансферного окна. Председатель совета директоров «Эвертона» Билл Кенрайт, расположившись в кабинете Алекса Фергюсона, нервно ерзал в кресле и рыдал. «Мне нужно позвонить маме», – выдавил он. Услышав знакомый голос, Кенрайт сменил слезный вой на крик: «Понимаешь, они забирают нашего мальчика. Забирают нашего мальчика!». Женский голос в трубке отрезал почти с угрозой в адрес сэра Алекса: «Не вздумай забрать его бесплатно! Этот парень стоит 50 миллионов фунтов стерлингов».

Расколошмаченный сумбур напомнил Фергюсону цирк. При этом шотландец осознавал масштабы потери «Эвертона» и не забывал о главном – «Манчестер Юнайтед» находился в нескольких подписях от покупки самого продвинутого тинейджера английского футбола. За семь часов до закрытия трансферного окна нужные закорючки на бумаге были поставлены. Мерсисайдцы обогатились на 25 миллионов фунтов стерлингов с последующими бонусами, а в Манчестер переехал школьник с внешностью деревенского пацана и амбициями главной звезды целой страны.

В «Манчестер Юнайтед» Руни ждали давно. Но обе попытки «красных дьяволов» переманить к себе рыжеволосого паренька (в 14– и 16-летнем возрасте) разбивались. Юный Уэйн влюбился в родную команду. Он облепил стену в комнате постерами «Эвертона», молился на Данкана Фергюсона и взрослой игрой дразнил соседей из «Ливерпуля». Показательный момент: после забитого в финале молодежного Кубка Англии с «Астон Виллой» (4:2) гола Руни задрал кверху футболку, продемонстрировав фанатам надпись «Однажды синий – синий навсегда».

Еще совсем карапузом Уэйн бесился, что за сезон в детском чемпионате забил 99 голов и не дотянул до сотни. В 11-летнем возрасте Руни все же добился желаемого (в 29 матчах конопатый нападающий настрелял 114 забитых мячей) и вдобавок ударом через себя втоптал в газон «МЮ» – 12:2. Награда стараниям – мечта тысячи мальчишек: перед матчем АПЛ против «Ливерпуля» вундеркинда нарядили в мешковатый костюм и выпустили на газон «Гудисон Парк» в качестве талисмана.

В 14 лет Руни охладел к футболу, но разговор с тренером академии Колином Харви убедил подростка не торопиться с решением. Если бы не та беседа, сейчас Уэйн мог бы крушить соперников в ринге. «В боксе у меня все получалось так же хорошо, как и в футболе», – вспоминает Руни. Его дядя же поражался, как племянник технично и изящно разбивал лица соперникам.

Харви сработал лучше любого психолога: уже скоро «Гудисон Парк» будет кайфовать от того, что творит этот малый на поле. За пять дней до семнадцатилетия Руни поздравляли с дебютным голом в АПЛ. Получилось максимально вкусно: в добавленное время дальним ударом он оборвал тридцатиматчевую серию «Арсенала» (2:1) без поражений. В шоке был даже Арсен Венгер: «Крайне досадно, что наша серия закончилась, но, по крайней мере, мы проиграли из-за особенного гола особенного таланта. Ни один голкипер мира не отбил бы этот удар. Руни – самый большой английский талант из всех, кого я видел с тех пор, как оказался в Англии».

Больше всех умилялся главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес, осознавший, кто попал к нему в руки. «Он – олдскульный гоняла с улицы, способный играть на любой позиции», – отмечал шотландец. К тому времени Руни посшибал не один клубный рекорд и резво ворвался на международную арену, дебютировав за сборную Англии и отгрузив на Евро-2004 четыре гола. Слава и деньги пришли быстро: нападающий и так зарабатывал в разы больше сверстников, но после разрывного чемпионата Европы в Португалии к игроку потянулись самые жирные контракты.

Не спал и «Эвертон», который предложил воспитаннику пятикратное повышение зарплаты. Несмотря на синее сердце, Руни отказался и выбрал красный Манчестер. По словам самого игрока, его уход вызван поведением Мойеса, который публично взболтнул о приватной беседе с футболистом по теме шумихи на газетных полосах вокруг личной жизни Уэйна. Сказки о мордобоях в пабах, вызовах проституток и избиениях возлюбленной Колин ему надоели, а поступок тренера – конкретно взбесил и ускорил переезд.

Прошло 13 лет, годы в составе «Манчестер Юнайтед» получились великими, но это уже пройденный цикл – Руни вернулся домой. «Всегда говорил, что единственный клуб, кроме «МЮ», за который я хочу играть в АПЛ, – «Эвертон». С детства люблю эту команду», – говорит он. В разговоре с английскими журналистами Руни смеется: «Все эти годы я скрывал, что дома с детьми мы носили пижаму «Эвертона» – приходилось об этом умалчивать!».

Руни уходил, но на самом деле всегда был рядом.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Эвертон Руни Уэйн Мойес Дэвид Фергюсон Алекс
Комментарии (15)
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android-uz
1499678957
Жал, что не оставили его в МЮ ((( Удачи ему в Эвертоне!!
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balaton78
1499684775
Руни вернулся домой! Удачи !
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Oldtrafford83/97
1499702737
Удачи Кэп,был рад все 13 лет наблюдать за твоей игрой!!!
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alex kidn
1499706027
Афигеть, 13 лет прошло
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XaXatyn
1499712376
Спасибо за отличное время в МЮ , удачи в Эвертоне !
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Platon Faustov
1499717035
Причем в Эвертон пошел на зп в два раза меньше. Хотя мог в других сшибать мешки золота. Редкое качество для нынешнего футбола. Респект этому уходящему поколению.
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Busta Rhumes
1499780236
время летит(
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EURO555
1503385879
РУНИ хороший игрок!
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GenghisKhan
1503419187
Жги против топов Вазза, кроме МЮ только))
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ShO_oM36
1504244872
Хорошо, что не играешь в МЮ в этом сезоне, хотя...
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