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  • Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня

Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня

<p><em>Рамос пропустит матч с «Барселоной». «Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку. Шандао заинтересовал «Брюгге». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рамос пропустит игру с "Барселоной"</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/2298" target="_blank">Серхио Рамос</a></strong> не сможет выступать на протяжении как минимум шести недель.</p> <p>В матче 11-го тура Примеры против "Севильи" (2:3) с Рамосом случился рецидив травмы плечевого сустава. Сообщается, что футболисту может понадобиться операция, а восстановление займет не менее шести недель.</p> <p>Таким образом, Рамос не сыграет в матче Примеры против "Барселоны", который состоится 21 ноября.</p> <p><a href="https:///articles/448138" target="_blank"><strong>Главные события европейского уик-энда</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В «Брюгге» заинтересовались защитником «Кубани»</strong></span></p> <p>Бразильский защитник <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубани"</a> <strong><a href="https:///player/24932" target="_blank">Шандао</a></strong> в ближайшее время может сменить клубную прописку. Футболистом заинтересовались в <a href="https:///teams/bgg" target="_blank">"Брюгге"</a>. Размер трансфера составит около 3,5 миллионов евро. Известно, что ранее итальянский <a href="https:///teams/laz" target="_blank">"Лацио"</a> проявлял интерес к бразильцу.</p> <p>По данным сайта Transfermarkt трансферная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро. В текущем сезоне Шандао провел в составе "Кубани" 14 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три предупреждения.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Суонси» расторг контракт с Мичу</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/swa" target="_blank">"Суонси"</a> расторг договор с испанским полузащитником <strong><a href="https://bombardir.ru/player/23828" target="_blank">Мичу</a></strong>. Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне футболист находился в аренде в "Наполи", а в сезоне нынешнем ни разу не вышел на поле в матчах "Суонси". Летом главный тренер "лебедей" Гарри Монк сообщил, что клуб в услугах испанца не нуждается.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кержаков станет телеведущим на «Матч ТВ»</strong></span></p> <p>Первая передача "Все на матч!" с участием нападающего <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/2114" target="_blank">Александра Кержакова</a></strong> выйдет в эфире после 12 ноября. Напомним, что 21 октября в официальном паблике "Матч ТВ" в социальной сети "Вконтакте" появилось заявление Кержакова о том, что он будет работать на телеканале. Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в этом сезоне не рассчитывает на помощь Кержакова.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447103066_Мойес.jpg" style="width: 720px; height: 481px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/res#news" target="_blank">"Реал Сосьедад"</a> уволил своего главного тренера <strong><a href="https:///coaches/114" target="_blank">Дэвида Мойеса</a></strong>. Помимо самого шотландца, уволен также его помощник Билли Маккинли. На место Мойеса назначен <a href="https://bombardir.ru/coaches/2381" target="_blank"><strong>Эусебио Сакристан</strong></a>.</p> <p>Мойес работал в "Реале Сосьедад" с 11 ноября 2014 года. После 11-ти туров Примеры команда имеет девять очков и располагается на 16-ой строчке в таблице.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дмитрий Черышев: «Денису не дали уйти из «Реала»</strong></span></p> <p>Тренер <a href="https:///teams/sev" target="_blank">"Севильи"</a> <a href="https:///coaches/1486" target="_blank"><strong>Дмитрий Черышев</strong></a> сообщил, что в августе полузащитнику <a href="https:///player/23500" target="_blank"><strong>Денису Черышеву</strong></a> не позволили покинуть мадридский "Реал".</p> <p>"Денис мог уйти в августе, но ему не дали. А теперь он не играет. Не знаю, какие варианты он будет рассматривать. Испания, Англия или что-то еще. В любом случае, после отличного сезона в "Вильярреале" Денис был достоин большего. А в итоге у него нет игровой практики", – сказал Черышев-старший.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игнатьев заменил в сборной России Шатова и Кокорина</strong></span></p> <p>Тренерский штаб <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> объявил об очередных изменениях: вместо нападающего "Динамо" Александра Кокорина и хавбека "Зенита" Олега Шатова был вызван полузащитник краснодарской "Кубани" <strong><a href="https:///player/7740" target="_blank">Владислав Игнатьев</a></strong>.</p> <p>Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Стадион ЦСКА откроется весной 2016 года</strong></span></p> <p>Строительство нового стадиона <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> будет завершено в запланированный срок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.</p> <p>"Работы по строительству стадиона ЦСКА на Третьей Песчаной улице идут по графику. Уже в следующем году здесь пройдут первые матчи.  Для стадиона ЦСКА подобран интересный и оригинальный проект. Арена получится не очень большая, но очень уютная" - говорит Хуснуллин.</p> <p>Готовность стадиона оценивается в 90-95%. По плану он должен быть введен в эксплуатацию весной 2016 года.</p>

Испания. Примера Испания Реал Реал Сосьедад Кубань (ЛФЛ) Россия Рамос Серхио Игнатьев Владислав Черышев Денис Шандао Мойес Дэвид
Комментарии (1)
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Анжи_Монако_05
1447348796
Реал помойка на которую отправляются таланты.
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