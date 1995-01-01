У Крала коронавирус. Он заразился, несмотря на вакцинацию

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Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал сдал положительный тест на COVID-19.
По словам главного тренера лондонской команды Дэвида Мойеса, чешский легионер заболел коронавирусом, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.
- Крала арендовали у «Спартака» в конце августа.
- С тех пор хавбек принял участие в 1 матче.
- Он не играет за «Вест Хэм» с 22 сентября.