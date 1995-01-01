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    У Крала коронавирус. Он заразился, несмотря на вакцинацию

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал сдал положительный тест на COVID-19.

    По словам главного тренера лондонской команды Дэвида Мойеса, чешский легионер заболел коронавирусом, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.

    • Крала арендовали у «Спартака» в конце августа.
    • С тех пор хавбек принял участие в 1 матче.
    • Он не играет за «Вест Хэм» с 22 сентября.

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    Источник: Football.London

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +25774

      silver29 3 минуты назад

      Еще одно доказательство вреда от этого шмурдяка в шприце, здоровый молодой организм спортсмена способен противостоять вирусу, уколотый с гарантией нет ((( печально, что это бизнес не имеющий отношение к медицине.

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      Рейтинг: +2714

      Derzkiy1 14 минут назад

      Справку купил скорее всего

      0
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      Рейтинг: +13701

      paracetamol 18 минут назад

      Надо было Спутником прививаться, а не вшивой Астрой!

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      Рейтинг: +7930

      Fusballer 28 минут назад

      Ещё бы. Народ вакцинируют, а заболеваемость растёт. Якобы из-за тех, кто не вакцинировался.

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      Рейтинг: +2714

      Derzkiy1 > Fusballer 14 минут назад

      Ну больше кто купил справку или ещё ничего не сделал !

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      Рейтинг: +531

      Hoahin 28 минут назад

      Для дуболомов - вакцинация никак не помогает не заболеть. Она помогает не умереть, если вы уже заболели.

      2
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      Рейтинг: +25774

      silver29 > Hoahin 2 минуты назад

      ты такой же врач-инфекционист, как малышева доктор ((( не пиши чушь.

      0
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      Рейтинг: +3073

      AZ 30 минут назад

      а вакцинации дают бессмертие? Это политическая гонка - не более... Поэтому в очко ваши вакцинации

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