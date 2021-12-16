Мойес – 4-й тренер, проведший 600 матчей в АПЛ

Игра 17-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» (2:0) стала юбилейной для Дэвида Мойеса.
58-летний шотландец провел 600-й матч в АПЛ.
Мойес стал четвертым тренером в истории турнира, которому это удалось.
Опережают его по числу игр в Премьер-лиге Арсен Венгер (828), Алекс Фергюсон (810) и Гарри Реднапп (642).
- Мойес дебютировал в роли тренера в 1998 году.
- Большую часть карьеры провел в «Эвертоне» (2002-2013).
- Также он возглавлял «Престон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм».
Источник: Официальный твиттер АПЛ