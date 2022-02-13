Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес объяснил отсутствие защитника Курта Зума в матче 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:1). У француза проблемы с ЖКТ.

«Зума хотел сыграть, несмотря на плохое самочувствие до матча. Мы тоже хотели, чтобы он был на поле. Зума было плохо ночью, днем он не хотел есть.

Выйдя на разминку, Зума понял, что не сможет сыграть. Расстройство пищеварения; возможно, что-то не то съел», – сказал Мойес.

На этой неделе было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.

Зума извинился за свой поступок.

В марте его не вызовут в сборную Франции.

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