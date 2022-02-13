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    Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес объяснил отсутствие защитника Курта Зума в матче 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:1). У француза проблемы с ЖКТ.

    «Зума хотел сыграть, несмотря на плохое самочувствие до матча. Мы тоже хотели, чтобы он был на поле. Зума было плохо ночью, днем он не хотел есть.

    Выйдя на разминку, Зума понял, что не сможет сыграть. Расстройство пищеварения; возможно, что-то не то съел», – сказал Мойес.

    • На этой неделе было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.
    • Зума извинился за свой поступок.
    • В марте его не вызовут в сборную Франции.

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    АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

    Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили

    Мойес – об ударе Зума кошки: «Люди, судить не вам, есть закон»

    Источник: ВВС

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    13.02.2022 22:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      Stavr007 53 минуты назад

      в задний проход чтоли получил? кишки болят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      life85 1 час назад

      Кошку?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1263

      zarsm 1 час назад

      Балабол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6617

      vladik12 1 час назад

      Кошак не усвоился.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10939

      playsh > vladik12 1 час назад

      Просто он не умеет его готовить...

      2
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