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Мойес: «Ситуация с Абрамовичем и «Челси» ужасна»

11 марта 2022, 23:40
47

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича. Они влияют и на клуб.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении», – цитирует Мойеса «Чемпионат» со ссылкой на Football London.

  • Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Вест Хэм Челси Мойес Дэвид Абрамович Роман
Комментарии (47)
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alp
1647032052
а я правильно понимаю, что абрамовича чмырятпотому что он под них не прогибается? если да, то он фак ево мать герой
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Plyash
1647034004
Бойся англо=саксонца неблагодарного...
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paracetamol
1647038889
Кинули англы еврея и не поморщились. Другим будет наука: некуда бежать!
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Benifacto
1647040096
по мне так выстрел себе же в ногу, вот так посмотрят олигархи из Азии и Ближнего Востока, и скажут так нас так же шваркнут))))) так что тут они буквально прирезали свою свешенную корову, частную собственность..... как то так
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нейтральныйкакникто
1647053442
Ждём новостей из Франции , по Монако ...и ещё какие- то клубы есть с росс. владельцами.
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pele1981
1647063321
Ней, Мойес! Ситуация с Челси и Абрашкой не ужасна, а ПРЕКРАСНА!!!))
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vladimir-7
1647066279
Роман Абрамович сделал великолепный клуб и это его рабочее место, он с клубом заработал много денег, но в тоже время, он РУССКИЙ еврей и собирается вернуться в Россию и готов вкладывать свои средства в российский футбол, но для англичан, как и для америкосов, это как серпом по их яйцам, вот англичане и ищут пути, как отнять то, что Рома создал для Челся и чтобы деньги не ушли на развитие нашего российского футбола, да и вообще в Россию.
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neveldomha
1647075615
Страна ублюдочная, но футбол у них хороший.
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Benifacto
1647128417
pele1981 -вЫ не понимаете, это другое!!! это Перлх Харбр! Нормандия.....вы чееееее????????и Хирасима ептеть.....со Вьетнамом....мы все все понимаем....этот питушра ваш с нтв может дальше клепать клюкву!Пифофароф или как там.....
Ответить
Benifacto
1647129286
з.ы клювой лишь срем! клюквой живем! клюква наш сон!ага ага)))))эльфы проснулись чтоль еще и пеле ся назвал, во нелюдь... со своим свиным рылом вы не вхожи, да че там и наши тоже! так что...... тут футбол и не надо эти пальцы, мушку я виэу там решили не спиливать. войны света......
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