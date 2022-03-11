Мойес: «Ситуация с Абрамовичем и «Челси» ужасна»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича. Они влияют и на клуб.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении», – цитирует Мойеса «Чемпионат» со ссылкой на Football London.

Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.

Абрамович уже выставил клуб на продажу.

При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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