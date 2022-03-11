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Мойес: «Ситуация с Абрамовичем и «Челси» ужасна»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича. Они влияют и на клуб.

«Это невероятно сложная ситуация для «Челси». На протяжении многих лет Абрамович делал фантастическую работу для клуба и болельщиков. Это действительно ужасная ситуация. Никто не думал, что однажды они могут оказаться в таком положении», – цитирует Мойеса «Чемпионат» со ссылкой на Football London.

  • Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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Источник: «Чемпионат»

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11.03.2022 23:40
Комментарии2
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    Рейтинг: +11779

    playsh 24 минуты назад

    Бойся англо=саксонца неблагодарного...

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    Рейтинг: +10087

    alp 57 минут назад

    а я правильно понимаю, что абрамовича чмырятпотому что он под них не прогибается? если да, то он фак ево мать герой

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