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    АПЛ. «Вест Хэм» в 600-м матче Мойеса проиграл в дерби «Арсеналу»

    «Арсенал» победил «Вест Хэм» в седьмом домашнем матче подряд. Решающий мяч забил Габриэль Мартинелли. С 67-й минуты гости играли в меньшинстве.

    «Арсенал» поднялся в зону Лиги чемпионов, выбив оттуда как раз «Вест Хэм».

    Бывшие игроки РПЛ Никола Влашич и Алекс Крал провели матч на скамейке запасных «Вест Хэма».

    Это был 600-й матч в АПЛ для менеджера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Кроме него до этой отметки добирались только сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер и Гарри Реднапп.

    Мойес-тренер провел против «Арсенала» 21 выездной матч, ни одного не выиграл.

    «Арсенал» впервые с апреля 2016 года выпустил один и тот же стартовый состав в трех матчах АПЛ подряд.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Арсенал – Вест Хэм – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мартинелли, 48; 2:0 – Смит-Роу, 87.

    Удаления: нет – Коуфал, 67 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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