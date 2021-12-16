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Материалы

Арсенал - Вест Хэм

15.12.2021, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 17 тур Арсенал - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Вест Хэм 3:3 Арсенал
2 тур
19 сентября, суббота 22:00 Арсенал 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
12 января, суббота 15:30 Вест Хэм 1:0 Арсенал
3 тур
25 августа, суббота 17:00 Арсенал 3:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
22 апреля, воскресенье 15:30 Арсенал 4:1 Вест Хэм
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 0:0 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/4 финала
19 декабря, вторник 22:45 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 21:45 Арсенал 3:0 Вест Хэм
14 тур
3 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 1:5 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 14:45 Вест Хэм 3:3 Арсенал
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Арсенал 0:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Вест Хэм
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
15 апреля, вторник 22:45 Арсенал 3:1 Вест Хэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
23 января, среда 23:45 Арсенал 5:1 Вест Хэм
7 тур
6 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:3 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
15 января, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Арсенал
10 тур
30 октября, суббота 18:00 Арсенал 1:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
20 марта, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Вест Хэм
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Вест Хэм 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
3 января, воскресенье 19:15 Вест Хэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Арсенал 0:0 Вест Хэм
9 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 18:00 Арсенал 2:0 Вест Хэм
8 тур
29 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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