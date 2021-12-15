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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 15 декабря 2021
Арсенал
15.12.2021, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
48'
Г. Мартинелли
87'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Ляказетт
88'
ГОЛ! 2:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Б. Сака
87'
84'
Замена
Х. Эшби
️️️️
П. Форнальс
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
82'
76'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
Желтая карточка
А. Рэмсдейл
72'
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
68'
67'
Вторая желтая
В. Цоуфал
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
66'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
58'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
А. Ляказетт
48'
11'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Диоп
15
Доусон
26
Масуаку
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
91
Ляказетт
17
Тавареш
17
Тавареш
91
Ляказетт
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
8
Форнальс
33
Эшби
33
Эшби
8
Форнальс
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
13
Артур Оконкво
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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