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    • Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»

    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес мог возглавить «Спартак».

    Агенты связывались с окружением шотландского специалиста и спрашивали, готов ли он работать в России.

    Мойес отверг такой вариант продолжения карьеры из-за СВО на Украине.

    Официальных переговоров между сторонами не было, только предварительные консультации.

    • Мойес летом покинет «Вест Хэм» в связи с истечением срока контракта.
    • «Спартак» 14 марта уволил Гильермо Абаскаля.
    • С тех пор обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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