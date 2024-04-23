Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес мог возглавить «Спартак».
Агенты связывались с окружением шотландского специалиста и спрашивали, готов ли он работать в России.
Мойес отверг такой вариант продолжения карьеры из-за СВО на Украине.
Официальных переговоров между сторонами не было, только предварительные консультации.
- Мойес летом покинет «Вест Хэм» в связи с истечением срока контракта.
- «Спартак» 14 марта уволил Гильермо Абаскаля.
- С тех пор обязанности главного тренера исполняет Владимир Слишкович.