Мойес прокомментировал победу «Вест Хэма» в Лиге конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился эмоциями после финала Лиги конференций против «Фиорентины».

Лондонцы победили со счетом 2:1.

2-й гол они забили на 90-й минуте.

Для «Вест Хэма» это первый еврокубковый трофей с 1965 года.

«В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы.

Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили.

Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше», – сказал Мойес.