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    • Мойес прокомментировал победу «Вест Хэма» в Лиге конференций

    Мойес прокомментировал победу «Вест Хэма» в Лиге конференций

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился эмоциями после финала Лиги конференций против «Фиорентины».

    • Лондонцы победили со счетом 2:1.
    • 2-й гол они забили на 90-й минуте.
    • Для «Вест Хэма» это первый еврокубковый трофей с 1965 года.

    «В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы.

    Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили.

    Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше», – сказал Мойес.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20234

      Cleaner 8 часов назад

      Судьи как могли помогали Вест Хэму в этой игре.

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