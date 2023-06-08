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  • «Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций

«Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций

8 июня 2023, 12:49
1

Журналист и блогер Василий Уткин высоко отозвался о футболисте «Фиорентины» Николасе Гонсалесе.

«Яркое впечатление от финала Лиги конференций – Николас Гонсалес.

Это новый Бернарду Силва. Такой же разносторонний дрищ. Люблю таких – технарь с опцией «боец».

Редчайшее сочетание качеств. Главный бриллиант Лиги конференций, главнее Райса и Амрабата», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • «Фиорентина» проиграла финал ЛК «Вест Хэму» (1:2).
  • 25-летний Гонсалес провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига конференций Вест Хэм Фиорентина Гонсалес Николас Уткин Василий
Комментарии (1)
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Fialet
1686223398
Для Вуткина все дрищи.
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