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    • «Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций

    «Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций

    Журналист и блогер Василий Уткин высоко отозвался о футболисте «Фиорентины» Николасе Гонсалесе.

    «Яркое впечатление от финала Лиги конференций – Николас Гонсалес.

    Это новый Бернарду Силва. Такой же разносторонний дрищ. Люблю таких – технарь с опцией «боец».

    Редчайшее сочетание качеств. Главный бриллиант Лиги конференций, главнее Райса и Амрабата», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Фиорентина» проиграла финал ЛК «Вест Хэму» (1:2).
    • 25-летний Гонсалес провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1901

      Fialet 5 часов назад

      Для Вуткина все дрищи.

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