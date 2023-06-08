«Это новый Бернарду Силва – такой же разносторонний дрищ»: Уткин определил «главный бриллиант» Лиги конференций

Журналист и блогер Василий Уткин высоко отозвался о футболисте «Фиорентины» Николасе Гонсалесе.
«Яркое впечатление от финала Лиги конференций – Николас Гонсалес.
Это новый Бернарду Силва. Такой же разносторонний дрищ. Люблю таких – технарь с опцией «боец».
Редчайшее сочетание качеств. Главный бриллиант Лиги конференций, главнее Райса и Амрабата», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- «Фиорентина» проиграла финал ЛК «Вест Хэму» (1:2).
- 25-летний Гонсалес провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина