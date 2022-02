Мойес пил пиво с тренерским штабом «Киддерминстера» после матча Кубка Англии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес посетил коллег из «Киддерминстера» после матча Кубка Англии (2:1). Он попил с ними пиво.

Лондонцы забили решающий гол в дополнительное время.

The two management teams enjoyed a drink together in the office after the game.Huge respect in both directionsAde Hoskins#Harriers #COYR pic.twitter.com/k3sSU0O5NB