Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

Мойес – о стоимости Райса: «Не менее 150 миллионов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес назвал цену на полузащитника Деклана Райса.

«Он не продается. Но если вы заинтересованы в трансфере Райса, то он обойдется дороже, чем в 100 миллионов фунтов, которые мы запрашивали в прошлом году.

Сейчас Деклан стоит не менее 150 миллионов фунтов», – сказал Мойес.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Вингер «Вест Хэма» Ланзини попал в ДТП. Его машина врезалась в дерево
«Вест Хэм» перевел девяти благотворительным фондам штраф Зума за удар кошки
«Вест Хэм» интересуется Ловреном 1
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11