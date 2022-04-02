Мойес – о стоимости Райса: «Не менее 150 миллионов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес назвал цену на полузащитника Деклана Райса.

«Он не продается. Но если вы заинтересованы в трансфере Райса, то он обойдется дороже, чем в 100 миллионов фунтов, которые мы запрашивали в прошлом году.

Сейчас Деклан стоит не менее 150 миллионов фунтов», – сказал Мойес.

В этом сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 38 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Интерес к хавбеку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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