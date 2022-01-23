Мойес не выиграл 15 выездных матчей АПЛ на «Олд Траффорд». Это антирекорд

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес держит антирекорд АПЛ по количеству безвыигрышных гостевых матчей на «Олд Траффорд» (стадион «МЮ»). Он провел там в качестве гостя 15 встреч и ни в одной не победил.
Накануне «Вест Хэм» проиграл манчестерцам на их поле с минимальным счетом.
- В 2013-2014 годах Мойес работал в «МЮ».
- После него он тренировал 3 клуба.
- С манчестерцами Мойес брал Суперкубок Англии. Это его единственный трофей в карьере.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого
Источник: Бомбардир.ру