Мойес – о вылете из ЛЕ: «Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» еще в первые минуты матча в Лондоне»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить «Айнтрахт» и пожелать ему всего наилучшего.

Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее «Айнтрахта». Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне», – сказал Мойес.

«Айнтрахт» вышел в финал ЛЕ, где сыграет с «Рейнджерс».

Матч состоится 18 мая в Севилье.

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