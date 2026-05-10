10.05.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кристал Пэлас
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
23
Канвот
3
Митчелл
2
Муньос
20
Уортон
11
Джонсон
18
Камада
7
Сарр
22
Ларсен
4-2-3-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
22
Дьюсбери-Холл
37
Гарнер
10
Ндиайе
34
Рехль
42
Ироегбунам
9
Бету
11
Джонсон
8
Лерма
8
Лерма
11
Джонсон
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
22
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
22
Дьюсбери-Холл
34
Рехль
19
Джордж
19
Джордж
34
Рехль
9
Бету
11
Барри
11
Барри
9
Бету
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
34
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Марк Траверс
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
5
13
Офсайды
1
2
Количество передач
467
315
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.59
xGP (предотвращенные голы)
1.41
1.41
