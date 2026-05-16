16 мая 2026 12:34
Эвертон - Сандерленд
17 мая 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 турПерейти в онлайн матча
17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Эвертон» и «Сандерленд». Игра в Ливерпуле начнется в 17:00 (мск).
«Эвертон»
Команда Дэвида Мойеса с 49 очками занимает 10-е место. «Эвертон» добыл 13 побед, 10 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 46:46.
Последние результаты:
- 10.05.26 «Кристал Пэлас» – «Эвертон» – 2:2;
- 04.05.26 «Эвертон» – «Манчестер Сити» – 3:3;
- 25.04.26 «Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1.
«Сандерленд»
«Сандерленд» набрал 48 очков и занимает 12-е место. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 12 побед, 12 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 37:46.
Предыдущие результаты:
- 09.05.26 «Сандерленд» – «МЮ» – 0:0;
- 02.05.26 «Вулверхэмптон» – «Сандерленд» – 1:1;
- 24.04.26 «Сандерленд» – «Ноттингем Форест» – 0:5.
Очные встречи
- 10.01.26 «Эвертон» – «Сандерленд» – 1:1, пен. 0:3;
- 03.11.25 «Сандерленд» – «Эвертон» – 1:1;
- 20.09.17 «Эвертон» – «Сандерленд» – 3:0.
Прогноз на матч «Эвертон» – «Сандерленд»
Безвыигрышная серия «ирисок» из 5 матчей фактически перечеркнула шансы на еврокубки. «Сандерленд», набравший 2 очка в последних 4 турах, также выпал из гонки. Однако теоретические шансы у команд остаются, поэтому мы не увидим игры с шашками наголо. Да и «черные коты» в такой футбол не играют.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.00.