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17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Эвертон» и «Сандерленд». Игра в Ливерпуле начнется в 17:00 (мск).

«Эвертон»

Команда Дэвида Мойеса с 49 очками занимает 10-е место. «Эвертон» добыл 13 побед, 10 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 46:46.

Последние результаты:

10.05.26 «Кристал Пэлас» – «Эвертон» – 2:2;

04.05.26 «Эвертон» – «Манчестер Сити» – 3:3;

25.04.26 «Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1.

«Сандерленд»

«Сандерленд» набрал 48 очков и занимает 12-е место. Подопечные Режиса Ле Бри добыли 12 побед, 12 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 37:46.

Предыдущие результаты:

09.05.26 «Сандерленд» – «МЮ» – 0:0;

02.05.26 «Вулверхэмптон» – «Сандерленд» – 1:1;

24.04.26 «Сандерленд» – «Ноттингем Форест» – 0:5.

Очные встречи

10.01.26 «Эвертон» – «Сандерленд» – 1:1, пен. 0:3;

03.11.25 «Сандерленд» – «Эвертон» – 1:1;

20.09.17 «Эвертон» – «Сандерленд» – 3:0.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Сандерленд»

Безвыигрышная серия «ирисок» из 5 матчей фактически перечеркнула шансы на еврокубки. «Сандерленд», набравший 2 очка в последних 4 турах, также выпал из гонки. Однако теоретические шансы у команд остаются, поэтому мы не увидим игры с шашками наголо. Да и «черные коты» в такой футбол не играют.