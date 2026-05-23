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«Тоттенхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 3.80

23 мая 2026 10:56
Тоттенхэм - Эвертон
24 мая 2026, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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3.80
Ничья
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24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. «Тоттенхэм» попробует удержаться в элите. Для этого нужно не проиграть «Эвертону» Дэвида Мойеса.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на грани катастрофы – поражение с немалой долей вероятности отправит команду из Северного Лондона в Чемпионшип. Стало быть, новые подопечные Роберто Де Дзерби должны быть максимально собраны на последний (и самый важный) бой.

Последние три игры:

  • Челси – Тоттенхэм 2:1
  • Тоттенхэм – Лидс 1:1
  • Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2

«Эвертон»

«Ириски» лишены турнирной мотивации и банально доигрывают сезон. Пикантность ситуации состоит в том, что менеджер «Эвертона» Дэвид Мойес может очень помочь своему бывшему клубу («Вест Хэму»). Для этого нужно набирать 3 очка в Северном Лондоне.

Последние три игры:

  • Эвертон – Сандерленд 1:3
  • Кристал Пэлас – Эвертон 2:2
  • Эвертон – Ман Сити 3:3

Очные встречи

  • Эвертон – Тоттенхэм 0:3
  • Эвертон – Тоттенхэм 3:2
  • Тоттенхэм – Эвертон 4:0

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Эвертон»

Даже если «Эвертон» захочет пошуметь перед отпуском, класса «Тоттенхэма» должно хватить для того, чтобы не уступить. В противном случае дело запахнет финансовым крахом.

На протяжении всего сезона у «шпор» были колоссальные проблемы с составом, много травмированных и сейчас, однако опять же – ничья оставит «Тоттенхэм» в АПЛ. Полагаем, команда Де Дзерби все же избежит падения в пропасть.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,80. Прогноз на счет – 1:1.

3.80
Ничья
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм
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