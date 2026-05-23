24 мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Англии. «Тоттенхэм» попробует удержаться в элите. Для этого нужно не проиграть «Эвертону» Дэвида Мойеса.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на грани катастрофы – поражение с немалой долей вероятности отправит команду из Северного Лондона в Чемпионшип. Стало быть, новые подопечные Роберто Де Дзерби должны быть максимально собраны на последний (и самый важный) бой.

Последние три игры:

Челси – Тоттенхэм 2:1

Тоттенхэм – Лидс 1:1

Астон Вилла – Тоттенхэм 1:2

«Эвертон»

«Ириски» лишены турнирной мотивации и банально доигрывают сезон. Пикантность ситуации состоит в том, что менеджер «Эвертона» Дэвид Мойес может очень помочь своему бывшему клубу («Вест Хэму»). Для этого нужно набирать 3 очка в Северном Лондоне.

Последние три игры:

Эвертон – Сандерленд 1:3

Кристал Пэлас – Эвертон 2:2

Эвертон – Ман Сити 3:3

Очные встречи

Эвертон – Тоттенхэм 0:3

Эвертон – Тоттенхэм 3:2

Тоттенхэм – Эвертон 4:0

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Эвертон»

Даже если «Эвертон» захочет пошуметь перед отпуском, класса «Тоттенхэма» должно хватить для того, чтобы не уступить. В противном случае дело запахнет финансовым крахом.

На протяжении всего сезона у «шпор» были колоссальные проблемы с составом, много травмированных и сейчас, однако опять же – ничья оставит «Тоттенхэм» в АПЛ. Полагаем, команда Де Дзерби все же избежит падения в пропасть.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,80. Прогноз на счет – 1:1.