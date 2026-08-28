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«Борнмут» – «Эвертон»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027

28 августа 2026 9:19
Борнмут - Эвертон
29 авг. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Эвертона»
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Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Эвертоном» пройдет 29 августа 2026 года в Борнмуте. Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в девяти последних матчах на своем поле, но в стартовом туре уступили «Манчестер Сити» (1:2). Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Кристал Пэлас» (2:0) и с тремя очками расположились на четвeртом месте. При этом в очных противостояниях «Борнмут» имеет преимущество – он не уступает сопернику в пяти из семи последних встреч. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать неудачную серию в матчах с этим соперником?

Кто победит в матче

«Борнмут» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Эвертоном» хозяева также стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Борнмута» действует небезупречно – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» (1:2), но в товарищеских матчах выглядел достойно, сыграв вничью с «Бетисом» (2:2) и разгромив «Санкт-Паули» (4:1). Домашняя серия из девяти матчей без поражений даeт хозяевам уверенность, но их уязвимая защита может стать проблемой против атакующего «Эвертона».

«Эвертон» подходит к игре с хорошей формой и стабильной атакой. Команда забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,20 гола – один из лучших показателей среди команд лиги. При этом оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В стартовом туре «Эвертон» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» (2:0), а в Кубке лиги разгромил «Престон» (4:0), подтвердив свою готовность к сезону. Однако в очных встречах с «Борнмутом» у гостей отрицательная статистика – всего восемь побед в 21 матче, а в последних пяти выездных матчах они побеждали лишь однажды. Тем не менее текущая форма и атакующая мощь делают «Эвертон» серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: «Борнмут» дома традиционно силeн, но его оборона уязвима, а «Эвертон» находится в отличной форме и стабильно забивает. Обе команды имеют свои козыри, но гости выглядят предпочтительнее благодаря лучшей атаке и более надeжной защите. Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Борнмут» одержал 11 побед, «Эвертон» – 8, ещe две встречи завершились вничью. Однако в последних пяти очных встречах на поле «Борнмута» хозяева не проиграли трижды, а гости побеждали лишь один раз. Текущая форма «Эвертона» – победа в стартовом туре и стабильная атака, тогда как «Борнмут» дома редко проигрывает, но его защита регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы гостей, которые должны использовать свои атакующие качества и слабости обороны хозяев.

Личные встречи
Побед - 11 (50%)
Ничьих - 3 (14%)
Побед - 8 (36%)
37
Забитых мячей
33
1.68
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
6 : 3
04.02.2017
Борнмут
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
3 : 3
28.11.2015
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Борнмут
1 : 1
29.08.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1 : 2
10.02.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
0 : 1
02.12.2025
Эвертон
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
0 : 2
08.02.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Борнмут
1 : 0
04.01.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
2 : 3
31.08.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
2 : 1
30.03.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
3 : 0
07.10.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 0
28.05.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Борнмут
3 : 0
12.11.2022
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 1
08.11.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 3
26.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
3 : 1
15.09.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
2 : 0
13.01.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
2 : 2
25.08.2018
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Борнмут
2 : 1
30.12.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Эвертон
2 : 1
23.09.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
6 : 3
04.02.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Борнмут
1 : 0
24.09.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 1
30.04.2016
Борнмут
Англия. Кубок, 1/8 финала
Борнмут
0 : 2
20.02.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
3 : 3
28.11.2015
Эвертон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
37
Райан Витор
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Хэйден Хакни
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
4-1-3-2
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
14
Силва
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
8
Скотт
37
Витор
9
Эванилсон
16
Тавернье
3-2-3-1-1
1
Пикфорд
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
8
Дьюсбери-Холл
34
Рехль
45
Армстронг
7
Ндиайе
19
Джордж
11
Барри
10
Кук
12
Адамс
12
Адамс
10
Кук
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
9
Эванилсон
30
Родригес
30
Родригес
9
Эванилсон
8
Скотт
10
Кристи
10
Кристи
8
Скотт
37
Гарнер
30
Хакни
30
Хакни
37
Гарнер
19
Джордж
22
Джонсон
22
Джонсон
19
Джордж
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
45
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
45
Армстронг
34
Рехль
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
34
Рехль
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
6
Хулио Солер
ЛЗ
Главный тренер
Марко Розе
20
Тайлер Диблинг
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
6
Хулио Солер
ЛЗ
Остались в запасе
20
Тайлер Диблинг
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
Точно не сыграют
Амин Адли
ЦФ
Хулиан Араухо
ПЗ
Эли Жуниор Крупи
АП
Велько Милосавлевич
ЦЗ
Эвертон
Точно не сыграют
Кристиан Нергор
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эвертона» в основное время. Отличная атакующая форма гостей, их стабильная игра в защите и уязвимость обороны хозяев, которые пропускают в каждом матче, делают «Эвертон» фаворитом. «Борнмут» дома опасен, но его защита вряд ли выдержит давление гостей на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Эвертона» с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном» состоится 29 августа 2026 года в Борнмуте и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Борнмут» – «Эвертон»: смотреть онлайн.

3.60
Победа «Эвертона»
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Эвертон Борнмут
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