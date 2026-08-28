Матч 2 тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Эвертоном» пройдет 29 августа 2026 года в Борнмуте. Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в девяти последних матчах на своем поле, но в стартовом туре уступили «Манчестер Сити» (1:2). Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Кристал Пэлас» (2:0) и с тремя очками расположились на четвeртом месте. При этом в очных противостояниях «Борнмут» имеет преимущество – он не уступает сопернику в пяти из семи последних встреч. Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или гости, которые набрали отличный ход и готовы прервать неудачную серию в матчах с этим соперником?

Кто победит в матче

«Борнмут» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Эвертоном» хозяева также стабильны: они забивают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Однако оборона «Борнмута» действует небезупречно – в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре «Борнмут» уступил «Манчестер Сити» (1:2), но в товарищеских матчах выглядел достойно, сыграв вничью с «Бетисом» (2:2) и разгромив «Санкт-Паули» (4:1). Домашняя серия из девяти матчей без поражений даeт хозяевам уверенность, но их уязвимая защита может стать проблемой против атакующего «Эвертона».

«Эвертон» подходит к игре с хорошей формой и стабильной атакой. Команда забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,20 гола – один из лучших показателей среди команд лиги. При этом оборона гостей действует надeжнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В стартовом туре «Эвертон» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» (2:0), а в Кубке лиги разгромил «Престон» (4:0), подтвердив свою готовность к сезону. Однако в очных встречах с «Борнмутом» у гостей отрицательная статистика – всего восемь побед в 21 матче, а в последних пяти выездных матчах они побеждали лишь однажды. Тем не менее текущая форма и атакующая мощь делают «Эвертон» серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: «Борнмут» дома традиционно силeн, но его оборона уязвима, а «Эвертон» находится в отличной форме и стабильно забивает. Обе команды имеют свои козыри, но гости выглядят предпочтительнее благодаря лучшей атаке и более надeжной защите. Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Борнмут» одержал 11 побед, «Эвертон» – 8, ещe две встречи завершились вничью. Однако в последних пяти очных встречах на поле «Борнмута» хозяева не проиграли трижды, а гости побеждали лишь один раз. Текущая форма «Эвертона» – победа в стартовом туре и стабильная атака, тогда как «Борнмут» дома редко проигрывает, но его защита регулярно пропускает. Это создаeт предпосылки для победы гостей, которые должны использовать свои атакующие качества и слабости обороны хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эвертона» в основное время. Отличная атакующая форма гостей, их стабильная игра в защите и уязвимость обороны хозяев, которые пропускают в каждом матче, делают «Эвертон» фаворитом. «Борнмут» дома опасен, но его защита вряд ли выдержит давление гостей на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Эвертона» с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном» состоится 29 августа 2026 года в Борнмуте и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.