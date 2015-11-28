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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 28 ноября 2015
Борнмут
28.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Эвертон
79'
А. Смит
87'
Д. Станислас
90+8'
Д. Станислас
25'
Р. Мори
36'
Р. Лукаку
90+5'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Эвертон
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
90'
+8
ГОЛ! 3:3!
Д. Станислас
Пас отдал
Ч. Дэниелс
90'
+8
90'
+7
Замена
Д. Гибсон
️️️️
А. Коне
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Р. Баркли
Пас отдал
Ш. Коулмен
ГОЛ! 2:2!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Кинг
87'
86'
Замена
А. Леннон
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Д. Гослинг
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Смит
79'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Г. Артер
76'
68'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Р. Оллсоп
️️️️
С. Кук
45'
Замена
А. Смит
️️️️
А. Федеричи
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мори
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Федеричи
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
25
Дистен
30
Ритчи
27
Кук
31
Артер
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
7
Кинг
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
26
Мори
6
Стоунз
22
Гэллоуэй
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
2
Коне
10
Деулофеу
9
Лукаку
27
Кук
21
Оллсоп
21
Оллсоп
27
Кук
23
Федеричи
15
Смит
15
Смит
23
Федеричи
31
Артер
39
Мюррэй
39
Мюррэй
31
Артер
16
МакКарти
8
Клеверли
8
Клеверли
16
МакКарти
2
Коне
24
Гибсон
24
Гибсон
2
Коне
10
Деулофеу
12
Леннон
12
Леннон
10
Деулофеу
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Борнмут - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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