Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 04 февраля 2017
Эвертон
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
6 : 3
Завершен
Борнмут
1'
Р. Лукаку
24'
Д. МакКарти
29'
Р. Лукаку
83'
Р. Лукаку
85'
Р. Лукаку
90'
Р. Баркли
59'
Д. Кинг
70'
Д. Кинг
90'
Г. Артер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Борнмут
ГОЛ! 6:3!
Р. Баркли
90'
90'
ГОЛ! 5:3!
Г. Артер
ГОЛ! 5:2!
Р. Лукаку
85'
83'
Замена
Б. Афобе
️️️️
М. Пью
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
83'
Замена
М. Холгейт
️️️️
Г. Бэрри
80'
Желтая карточка
Т. Дэвис
76'
Желтая карточка
Жоэль
74'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Лукман
71'
70'
ГОЛ! 3:2!
Д. Кинг
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. МакКарти
61'
59'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кинг
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
49'
45'
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Гослинг
45'
Замена
Д. Айб
️️️️
С. Фрэнсис
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
29'
ГОЛ! 2:0!
Д. МакКарти
24'
14'
Желтая карточка
Г. Артер
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЛП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Эндрю Сурман
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Борнмут
21
Райн Оллсоп
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-2-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
18
Бэрри
16
МакКарти
9
Лукаку
11
Лукман
6
Баркли
3-4-2-1
1
Боруц
5
Мингс
2
Фрэнсис
27
Кук
31
Артер
32
Гослинг
10
Уилшир
8
Пью
16
Сурман
10
Фрейзер
7
Кинг
18
Бэрри
27
Холгейт
27
Холгейт
18
Бэрри
16
МакКарти
22
Дэвис
22
Дэвис
16
МакКарти
11
Лукман
87
Миральяс
87
Миральяс
11
Лукман
32
Гослинг
14
Смит
14
Смит
32
Гослинг
8
Пью
23
Афобе
23
Афобе
8
Пью
2
Фрэнсис
33
Айб
33
Айб
2
Фрэнсис
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
21
Райн Оллсоп
ВР
38
Бэйли Кэргилл
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Эвертон - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Борнмут
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+