Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 25 августа 2018
Борнмут
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
75'
Д. Кинг (П)
79'
Н. Аке
56'
Т. Уолкотт
66'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Эвертон
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Кинг
90'
+12
90'
+6
Замена
К. Зума
️️️️
М. Кин
85'
Замена
Бернард
️️️️
Т. Уолкотт
84'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Д. Тосун
81'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 2:2!
Н. Аке
79'
Замена
Л. Кук
️️️️
Э. Сурман
76'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кинг
75'
70'
Желтая карточка
Д. Тосун
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Кин
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Брукс
64'
Красная карточка
А. Смит
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Д. Тосун
55'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
41'
Красная карточка
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
15
Смит
21
Дэниелс
16
Сурман
32
Гослинг
10
Фрейзер
7
Брукс
9
Уилсон
7
Кинг
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
27
Холгейт
5
Кин
3
Бэйнс
5
Гуйе
22
Дэвис
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
23
Тосун
47
Ришарлисон
16
Сурман
10
Кук
10
Кук
16
Сурман
7
Брукс
33
Айб
33
Айб
7
Брукс
7
Кинг
11
Муссе
11
Муссе
7
Кинг
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
5
Кин
4
Зума
4
Зума
5
Кин
32
Уолкотт
11
Бернард
11
Бернард
32
Уолкотт
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Борнмут - Эвертон
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Эвертон
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+