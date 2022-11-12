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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 12 ноября 2022
Борнмут
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
18'
М. Тавернье
25'
К. Мур
69'
Д. Энтони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Эвертон
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Ф. Биллинг
87'
Замена
Р. Кристи
️️️️
М. Тавернье
79'
75'
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Онана
75'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Макнил
ГОЛ! 3:0!
Д. Энтони
Пас отдал
Л. Кук
69'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Мур
67'
Желтая карточка
Л. Кук
45'
+1
Желтая карточка
М. Сенеси
44'
30'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
В. Миколенко
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
М. Тавернье
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Тавернье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
5
Стивенс
5
Сенеси
15
Смит
8
Биллинг
10
Кук
8
Лерма
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
4-2-3-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
15
Коди
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
11
Макнил
17
Ивоби
10
Грей
11
Мопе
8
Биллинг
4
Пирсон
4
Пирсон
8
Биллинг
16
Тавернье
10
Кристи
10
Кристи
16
Тавернье
19
Мур
19
Энтони
19
Энтони
19
Мур
11
Макнил
10
Гордон
10
Гордон
11
Макнил
16
Миколенко
23
Коулмен
23
Коулмен
16
Миколенко
24
Онана
6
Дукуре
6
Дукуре
24
Онана
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
45
Кэмерон Плейн
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Борнмут - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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