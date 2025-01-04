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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 04 января 2025
Борнмут
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
77'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Эвертон
Желтая карточка
Д. Брукс
90'
+3
Желтая карточка
Т. Адамс
89'
83'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Эванилсон
82'
81'
Замена
Бету
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
Д. Брукс
Пас отдал
М. Керкез
77'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Уаттара
71'
Замена
Т. Адамс
️️️️
Д. Хилл
70'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Клюйверт
70'
46'
Замена
Х. Армстронг
️️️️
О. Мангала
46'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Й. Линдстрем
32'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
А. Броя
2'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Орель Мангала
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
13
Кепа
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
16
Ben Winterburn
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-3-2
12
Траверс
6
Керкез
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
11
Уаттара
9
Эванилсон
42
Семеньо
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
23
Мангала
7
Ндиайе
6
Дукуре
35
Линдстрем
27
Броя
5
Хилл
12
Адамс
12
Адамс
5
Хилл
9
Эванилсон
8
Биллинг
8
Биллинг
9
Эванилсон
11
Уаттара
7
Брукс
7
Брукс
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Унал
19
Унал
19
Клюйверт
35
Линдстрем
2
Паттерсон
2
Паттерсон
35
Линдстрем
23
Мангала
45
Армстронг
45
Армстронг
23
Мангала
5
Гуйе
23
Бету
23
Бету
5
Гуйе
27
Броя
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
27
Броя
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
13
Кепа
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Борнмут - Эвертон
2
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
415
302
Сейвы
0
7
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.49
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
- : -
02.12.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 2
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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