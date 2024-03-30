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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 30 марта 2024
Борнмут
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
64'
Д. Соланке
90+1'
Ш. Коулмен (АГ)
87'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Эвертон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Коулмен
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Соланке
85'
79'
Замена
Бету
️️️️
А. Онана
76'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
74'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
73'
72'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Дукуре
72'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Харрисон
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Келли
64'
Замена
Л. Келли
️️️️
М. Керкез
63'
42'
Желтая карточка
А. Онана
Желтая карточка
Д. Соланке
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-2-2
33
Нето
6
Керкез
2
Мефам
6
Забарный
15
Смит
12
Адамс
10
Кук
19
Клюйверт
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
4
Брэнтуэйт
4
Годфри
6
Тарковски
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
6
Керкез
6
Келли
6
Келли
6
Керкез
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
19
Соланке
19
Унал
19
Унал
19
Соланке
11
Харрисон
15
Янг
15
Янг
11
Харрисон
6
Дукуре
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Дукуре
24
Онана
23
Бету
23
Бету
24
Онана
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Борнмут - Эвертон
1
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
8
Нарушения
14
11
Офсайды
0
4
Количество передач
352
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.12
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Виталити Стэдиум
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