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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 30 декабря 2017
Борнмут
30.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
33'
Р. Фрейзер
89'
Р. Фрейзер
57'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Эвертон
ГОЛ! 2:1!
Р. Фрейзер
Пас отдал
А. Смит
89'
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Гуйе
Пас отдал
У. Ниасс
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Д. Кинг
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-2-1-3
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
27
Кук
15
Смит
32
Гослинг
10
Кук
10
Фрейзер
13
Уилсон
33
Айб
7
Кинг
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
19
Ягиелка
15
Мартина
5
Кин
3
Кенни
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
12
Леннон
16
МакКарти
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Борнмут - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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