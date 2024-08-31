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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 31 августа 2024
Эвертон
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Борнмут
50'
М. Кин
57'
Д. Калверт-Льюин
87'
А. Семеньо
90+2'
Л. Кук
90+6'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Борнмут
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
Л. Синистерра
Пас отдал
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Л. Кук
Пас отдал
Л. Синистерра
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
88'
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Семеньо
Пас отдал
Д. Уаттара
Замена
А. Дукуре
️️️️
И. Ндиайе
83'
77'
Замена
А. Смит
️️️️
Х. Араухо
77'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
М. Сенеси
Желтая карточка
М. Кин
76'
76'
Желтая карточка
А. Семеньо
66'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Керкез
66'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
65'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Эванилсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Макнил
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Кин
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
(К)
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
75
Roman Quintyne
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
4-3-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
23
Коулмен
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
13
Кепа
22
Араухо
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
7
Ндиайе
6
Дукуре
6
Дукуре
7
Ндиайе
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
5
Сенеси
4
Хейсен
4
Хейсен
5
Сенеси
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
9
Эванилсон
17
Синистерра
17
Синистерра
9
Эванилсон
6
Керкез
11
Уаттара
11
Уаттара
6
Керкез
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
75
Roman Quintyne
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Шон Дайч
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
75
Roman Quintyne
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Эвертон - Борнмут
2
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
11
Офсайды
2
2
Количество передач
339
373
Сейвы
4
6
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.26
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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