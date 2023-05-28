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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 28 мая 2023
Эвертон
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
57'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Борнмут
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Грей
87'
83'
Замена
Д. Энтони
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
Д. Пикфорд
74'
70'
Желтая карточка
А. Смит
70'
Желтая карточка
Д. Соланке
68'
Желтая карточка
М. Сенеси
65'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 1:0!
А. Дукуре
57'
56'
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
46
Sean McAllister
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Борнмут
12
Даррен Рэндольф
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-3-1-3
1
Пикфорд
15
Коди
6
Тарковски
22
Мина
5
Гуйе
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Грей
11
Макнил
4-2-3-1
12
Траверс
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Забарный
8
Биллинг
8
Лерма
11
Уаттара
10
Кристи
7
Брукс
19
Соланке
10
Грей
9
Симмс
9
Симмс
10
Грей
7
Брукс
6
Винья
6
Винья
7
Брукс
15
Смит
19
Энтони
19
Энтони
15
Смит
10
Кристи
19
Мур
19
Мур
10
Кристи
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
46
Sean McAllister
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
46
Sean McAllister
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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