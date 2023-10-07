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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 07 октября 2023
Эвертон
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Борнмут
8'
Д. Гарнер
37'
Д. Харрисон
60'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Борнмут
Замена
Ю. Шермити
️️️️
А. Дукуре
90'
+1
86'
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
83'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Д. Харрисон
78'
67'
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Керкез
67'
Замена
К. Мур
️️️️
Л. Кук
61'
Желтая карточка
Нето
ГОЛ! 3:0!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Харрисон
60'
58'
Желтая карточка
Д. Соланке
57'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Уаттара
46'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 2:0!
Д. Харрисон
37'
Желтая карточка
Э. Янг
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
11
Уаттара
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
11
Харрисон
2
Паттерсон
2
Паттерсон
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
6
Дукуре
9
Шермити
9
Шермити
6
Дукуре
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
10
Кристи
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
10
Кристи
11
Уаттара
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Уаттара
6
Керкез
7
Брукс
7
Брукс
6
Керкез
10
Кук
19
Мур
19
Мур
10
Кук
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Ионуц Раду
ВР
25
Хамед Траоре
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
25
Хамед Траоре
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
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