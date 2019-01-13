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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 13 января 2019
Эвертон
13.01.2019, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
61'
К. Зума
90+5'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Борнмут
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Лукман
90'
+5
Желтая карточка
Ришарлисон
84'
Желтая карточка
К. Зума
66'
Желтая карточка
А. Гомеш
66'
Желтая карточка
М. Кин
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Зума
Пас отдал
Л. Динь
61'
Желтая карточка
Бернард
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
11
Лукман
4-2-3-1
31
Бегович
17
Клайн
15
Аке
15
Смит
27
Кук
8
Лерма
32
Гослинг
7
Брукс
19
Станислас
10
Фрейзер
7
Кинг
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Борнмут
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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