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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 08 ноября 2022
Борнмут
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Эвертон
7'
Д. Лоу
47'
Д. Станислас
78'
Э. Маркондес
82'
Д. Энтони
67'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Эвертон
Замена
Д. Хилл
️️️️
Д. Лоу
88'
Желтая карточка
Д. Стивенс
85'
84'
Желтая карточка
Й. Мина
Желтая карточка
Б. Пирсон
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Энтони
Пас отдал
С. Дембеле
82'
81'
Замена
С. Миллс
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 3:1!
Э. Маркондес
Пас отдал
Д. Лоу
78'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Ротуэлл
75'
Желтая карточка
Д. Энтони
73'
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грей
Пас отдал
Н. Мопе
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Станислас
66'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Земура
65'
52'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Гордон
52'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Гарнер
51'
Замена
Д. Макнил
️️️️
М. Холгейт
ГОЛ! 2:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Лоу
47'
44'
Желтая карточка
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Станислас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Борнмут
45
Кэмерон Плейн
ВР
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Доминик Сади
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
4-2-3-1
12
Траверс
33
Земура
5
Стивенс
2
Мефам
3
Стейси
4
Пирсон
7
Ротуэлл
19
Станислас
10
Кристи
9
Лоу
19
Энтони
3-3-2-1-1
31
Бегович
5
Кин
27
Холгейт
22
Мина
2
Паттерсон
37
Гарнер
19
Винагре
22
Дэвис
6
Дукуре
10
Гордон
11
Мопе
9
Лоу
5
Хилл
5
Хилл
9
Лоу
33
Земура
2
Фредерикс
2
Фредерикс
33
Земура
19
Станислас
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Станислас
7
Ротуэлл
23
Дембеле
23
Дембеле
7
Ротуэлл
27
Холгейт
11
Макнил
11
Макнил
27
Холгейт
37
Гарнер
17
Ивоби
17
Ивоби
37
Гарнер
10
Гордон
10
Грей
10
Грей
10
Гордон
6
Дукуре
17
Миллс
17
Миллс
6
Дукуре
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
45
Кэмерон Плейн
ВР
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Доминик Сади
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
45
Кэмерон Плейн
ВР
43
Бен Гринвуд
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Доминик Сади
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Борнмут - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
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05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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