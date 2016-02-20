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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 20 февраля 2016
Борнмут
20.02.2016, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Эвертон
76'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Эвертон
81'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Лукаку
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Гослинг
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Х. Итурбе
71'
Желтая карточка
Д. Кинг
68'
Желтая карточка
Х. Итурбе
66'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Ш. МакДональд
63'
Желтая карточка
Д. Гослинг
45'
18'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
3-1-2-2-1
23
Федеричи
25
Дистен
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
16
МакДональд
32
О'Кейн
32
Гослинг
19
Станислас
11
Итурбе
7
Кинг
4-4-1
1
Жоэль
23
Коулмен
26
Мори
19
Ягиелка
16
Овьедо
12
Леннон
16
МакКарти
8
Клеверли
18
Бэрри
9
Лукаку
16
МакДональд
30
Ритчи
30
Ритчи
16
МакДональд
32
Гослинг
15
Смит
15
Смит
32
Гослинг
11
Итурбе
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Итурбе
9
Лукаку
14
Ниасс
14
Ниасс
9
Лукаку
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Борнмут - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
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- : -
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Борнмут
2 : 0
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Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
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